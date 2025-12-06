کرمی: کلید رفع محرومیت های استان ایلام در دانشگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در آئین آغاز هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه ایلام تبریک هفته پژوهش به جامعه علمی استان، با ترسیم افقهای نوین توسعه، اظهار کرد: امروز در دهکده جهانی، کشورهایی توانستهاند قلههای پیشرفت را فتح کنند که الگوی مدیریت خود را از «منابعمحوری» به سمت «سرمایهمحوری انسانی» تغییر دادهاند.
کرمی با تأکید بر اینکه ایلام سرشار از استعدادهای ناب است، افزود: اگرچه ایلام از مواهب خدادادی و منابع طبیعی برخوردار است اما کلید اصلی برای باز کردن قفل محرومیتها و شتاببخشی به مسیر توسعه، در دست نخبگان و دانشگاهیان است.
وی با تاکید بر اینکه با تکیه بر علممحوری، پژوهش و نوآوری میتوان مسیر توسعه استان را شتاب بخشید، یادآور شد: پژوهشها باید با رویکرد «مسئلهمحوری» و «نوآوری»، به راهکارهای عملیاتی برای حل چالشهای استان منجر شود و در این راستا نیز دانشجویان نقش بسیار ارزشمندی بر عهده دارند.
در این آئین، زنگ پژوهش توسط استاندار ایلام نواخته شد و استاندار و مسئولان از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و کتب عرضهشده بازدید کردند.
