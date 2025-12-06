به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیانزاده، رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره روند بارورسازی ابرها گفت: عملیات باروری از ۱۰ آبان ۱۴۰۴ آغاز شده، اما بهدلیل کمبود سامانههای بارشی، تنها دو نوبت در ارومیه و خراسان رضوی اجرا شده است. بهگفته او، کارشناسان حاضر در هواپیما میزان یخزدگی و ضربات ذرات یخ به بدنه هواپیما را با مشاهده مستقیم بررسی میکنند و از این طریق اثرگذاری اولیه عملیات را تشخیص میدهند؛ هرچند ارائه ارقام دقیق نیازمند ارزیابیهای جامعتر است.
جوادیانزاده در پاسخ به پرسشی درباره قدیمیبودن فناوری مورد استفاده توضیح داد: مدلهای ارزیابی بینالمللی در ایران نیز استفاده میشود، اما ابزارها و سنجندههای موجود بهدلیل تحریم و محدودیت منابع مالی، قدیمی و سنتی شدهاند. او افزود که سازمان در تلاش است این سنجندهها را هم از مسیر خرید و هم از طریق شرکتهای دانشبنیان داخلیسازی کند.
وی ضعف رادارهای هواشناسی را یکی دیگر از فاصلههای جدی ایران با کشورهای پیشرفته دانست و گفت: در جهان پوشش کامل راداری اهمیت زیادی دارد، اما در کشور ما تنها بخشی از مرز غربی تحت پوشش رادار قرار دارد و داخل کشور فاقد رادار هواشناسی فعال است. او تأکید کرد که برنامه داخلیسازی این رادارها نیز در حال پیگیری است، همانگونه که رادارهای دفاعی در کشور ساخته و بهرهبرداری شدهاند.
این مقام مسئول اضافه کرد: ایران یکی از کشورهای مناسب و مستعد برای باورسازی ابرهاست و بررسیها نشان میدهد که در ایران میتوانیم با باورسازی ابرها در سامانههای مناسب، ۱۵ تا ۲۰ درصد به بارشهای آن سامانه اضافه کنیم.
وی افزود: ما در آینده نزدیک امیدواریم بتوانیم با عزیزانی که سیاست گذار و تصمیم گیر کشور هستند، بحث بارورسازی ابرها را توسعه دهیم.
جوادیان زاده خاطر نشان کرد: استفاده از پهباد در بارورسازی ابرها در جهان یکی از روشهای جدید است و در ایران نیز، تولید پهباد مخصوص باورسازی ابرها آغاز شده
است.
وی ادامه داد: به ازای هر هزار مترمکعب آب استحصال شده ناشی از باورسازی ابرها بین ۱۵ تا ۲۲ دلار قیمت تمام شده است که این روش را به ارزانترین روش استحصال آب تبدیل کرده است.
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی خاطرنشان کرد: تنها چیزی که در ایران نسبت به دنیا ما عقب ماندگی و نیاز به توسعه داریم، رادارهای هواشناسی است که در این زمینه هم اقداماتی شروع شده که نیازمند تخصیص بودجه و تجهیز کشور به رادارهای جدید است.
وی افزود: از منظر پدیده هواشناسی میتواند یک سیستم پرفشار در نقطهای مستقر شود و مثل یک گنبد آهنین عمل کند و از عبور و تحمع ابرها جلوگیری کند، اما پدیدههایی چون ابردزدی و جلوگیری از تشکیل ابر بر فراز ایران با اقدامات انسانی، موضوعاتی رد شده از نظر علمی است.
جوادیان زاده تاکید کرد:
بسیاری کشورها به دلیل نداشتن کوههای مناسب برای بارورسازی ابرها مشکل دارند اما در کشورمان وضعیت برای بارورسازی مناسب است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲ سامانه خوب برای بارورسازی وارد کشور شده است، ادامه داد: برای بارورسازی اقدام صورت گرفته است.
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی ادامه داد: پروژه بارورسازی ابرها در ایران از سال ۱۳۸۰ و قبل از انقلاب نیز توسط کشور کانادا و در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ انجام شده است.
جوادیان زاده خاطرنشان کرد: بارورسازی به طور متوسط ۱۸ تا ۲۰ درصد باعث افزایش بارش شده میشود، هرچند شرایط سامانه و میزان رطوبت روی بارورسازی اثر دارد.
به گفته وی، امسال از دهم آبان ماه بارورسازی را شروع کردیم و در دو سامانه حوضه آبریز ارومیه و خراسان رضوی انجام شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: چهار عملیات پروازی بارورسازی در هفته جاری انجام میشود که این عملیات در حوضه دریاچه ارومیه و زاینده رود خواهد بود.
رئیس سازمان آبهای جوی، هزینه در نظر گرفته شده برای بارورسازی را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
