به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، تامین قطعات و تجهیزات کاربردی در صنایع مختلف از جمله نیازهای زیرساختی است که تامین داخلی آنها می تواند کشور را از وابستگی به بازار واردات رها کند.

صنایع مختلفی در کشور فعالیت می‌کنند که برای ادامه حیات خود نیازمند تامین قطعات و تجهیزاتی هستند که خرید آنها از بازار جهانی پرهزینه و سخت است؛ اما حمایت از تولید داخلی و باور به توانمندی‌های دانشی و تخصصی جوانان و متخصصان ایرانی، مهم‌ترین کاری است که می‌تواند به کاهش سهم بازار واردات و تامین نیازها به شکلی بومی کمک کند.

به طور مثال تامین نیازهای فناورانه سازمان هواشناسی می‌تواند به دقت و کیفیت تشخیص‌ها با هزینه کمتر و به کمک محصولات داخلی منجر شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به عنوان حامی محصولات ایران‌ساخت در تلاش است تا با اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های گوناگون به تحقق این موضوع کمک کند.

پروژه‌هایی چون «طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی-زمانی تحت وب برای پیش‌بینی و پایش برخط هواشناسی»، «تجهیز و ساخت ایستگاه خودکار هواشناسی»، «تجهیز و ساخت سنجنده اندازه‌گیری ذرات و گازها»، «تجهیز و ساخت دیدسنج روی باند»، «تجهیز و ساخت سیلومتر»، «رادار هواشناسی باند x با برد ۱۵۰ کیلومتر»، «رادیو سوند هواشناسی»، «رادار هواشناسی باند c با برد ۲۵۰ کیلومتر» و «رادار موج ساحلی» در این زمینه با همکاری ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال اجرا است.