به گزارش خبرنگار مهر، پس از مشخص شدن قرعه تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، که شامل بلژیک، مصر و نیوزیلند است، کارشناسان درباره قرعه شاگردان امیر قلعه نویی اظهار نظر کردند.

ابراهیم قاسمپور مربی پیشین تیم ملی و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، به تحلیل دقیق مسیر و چالش‌های پیش روی تیم ملی ایران پرداخت. او معتقد است این گروه از نظر شانس صعود بسیار خوش‌یمن است اما مشکلات فنی و آماده‌سازی داخلی تیم، مهم‌ترین دغدغه فوتبال ایران محسوب می‌شود. قاسمپور با نگاهی تحلیلی، عملکرد حریفان، نقاط ضعف تیم و ضرورت تدارکات مناسب را بررسی کرده و راهکارهایی برای بهبود وضعیت فنی ارائه داد.

معجزه یا شانس تاریخی؟

قاسمپور درباره قرعه تیم ملی ایران گفت: به نظرم این یکی از بهترین گروه‌هایی بود که می‌توانستیم آرزو کنیم. معجزه رخ داد و اگر آقای قلعه‌نویی هم می‌خواست انتخاب کنند، به این راحتی رقم نمی‌خورد. البته همین معجزه که می گویم هم خیلی نباید بزرگ به آن نگاه کرد و شبیه به یک شانسی است که باید همه جانبه و از هر نظر، توجه داشت.

تمرکز بر مسائل فنی

او درباره سختی‌های گروه G برای تیم ملی ایران تاکید کرد: موضوع فعلی و دغدغه اهالی فوتبال، مسائل فنی تیم است. در تورنمنت‌های قبلی عملکرد تیم ملی خیلی چنگی به دل نزد. با این حال امیدواریم بتوانیم نقاط ضعف را پوشش دهیم. ما باید از این موضوع نهایت استفاده را ببریم که در فرصت باقیمانده به آگاهی کامل از بازی خودمان و در عین حال شیوه تاکتیکی رقیبان از سه قاره مختلف برسیم.

یک آفریقایی چالش‌برانگیز

قاسمپور درباره رقیب آفریقایی ایران افزود: مصر در بازی با ازبکستان شبیه هیچ بخشی از خودش نبود. من دو سال در مصر بازی کردم و می‌دانم این تیم آفریقایی واقعاً تیم خوبی است و بازی سختی مقابل آن‌ها داریم. آنها نه تنها فیزیکی بازی می‌کنند بلکه سرعت بسیار بالایی هم دارند. محمد صلاح فقط یک نفر از نابغه هایش است. آنها بازیکنان کامل دیگری هم دارند که اگر غفلت کنیم یا فقط به باخت آنها مقابل ازبکستان در بازی تدارکاتی بسنده کنیم، قطعاً به مشکل خواهیم خورد.

نیوزیلند تیم سوم بریتانیاست!

او درباره نیوزیلند توضیح داد: نیوزیلند تیم سوم بریتانیا محسوب می‌شود، بعد از انگلیس و استرالیا باید آن تیم را یکی از تیم‌های مهم حوزه فوتبال بریتانیا دانست. تیمی است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را دست کم گرفت و فکر نکنیم از پیش بازنده هستند.

مسائل داخلی تیم خیلی مهم است

قاسمپور بر اهمیت آماده‌سازی و مسائل داخلی تیم تأکید کرد: تدارکات خیلی مهم است و موضوعات داخلی تیم اهمیت زیادی دارد. باید به مسائل فنی توجه ویژه کنیم. در تورنمنت العین، برنامه‌ای برای رسیدن به گل نداشتیم و در خط دفاع هم کار خاصی انجام ندادیم. هافبک‌های ما طراوت لازم را نداشتند و طبیعی است که با مشکلات اینچنینی روبرو شویم.

او در پایان گفت: قلعه‌نویی همچنان باید در رأس کادر فنی باشد اما نیاز است وضعیت فنی تیم خیلی بهتر شود. این موضوع مستلزم تدارکات مناسب و در پی آن، دیدگاه‌های فنی واضح و روشن است.