قلعه نویی تکلیف حریفان تیم ملی را مشخص کرد/ یک تیم اروپایی باید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مشخص شدن گروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ و قرار گرفتن در کنار بلژیک، مصر و نیوزیلند، امیر قلعهنویی همچنان بر ضرورت برگزاری اردوی اروپایی و انجام بازیهای دوستانه با تیمهای مطرح قاره اروپا تأکید دارد.
سرمربی تیم ملی معتقد است که برای تقابل با بلژیک که یکی از ۱۰ تیم برتر در ۶ سال اخیر فوتبال جهان بر اساس ردهبندی فیفا محسوب میشود باید با حریفانی روبرو شد که از نظر کیفیت فنی و سرعت بازی استانداردهای مشابهی دارند.
این در حالی است که طی روزهای گذشته برخی کارشناسان داخلی پیشنهاد کردهاند تمرکز اصلی تیم ملی روی شبیهسازی دو مسابقه حساس برابر مصر و نیوزیلند باشد اما قلعهنویی همچنان بر برگزاری حداقل دو دیدار تدارکاتی اروپایی پافشاری میکند و آن را بخش غیرقابلحذف برنامه آمادهسازی میداند.
از سوی دیگر بخش بینالملل فدراسیون فوتبال نیز در تلاش است یک بازی دوستانه با تیمی آفریقایی قبل از آغاز جام جهانی فراهم کند تا شرایط بازی با مصر برای کادرفنی شبیهسازی شود.
گفتنی است با جمعبندی نهایی فدراسیون، بازی تدارکاتی با تیمهای آمریکای جنوبی منتفی شده و برنامهای برای دیدار با تیمهای آن منطقه در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی میکند طبق برنامه زمانبندی شده زیر و در شهرهای به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:
* ۲۵ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۲۱ به وقت محلی؛ لسآنجلس آمریکا
* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی؛ لس آنجلس آمریکا
* ۵ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۲۳ به وقت محلی؛ سیاتل آمریکا
نظر شما