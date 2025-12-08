به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در آمریکا حضور دارد، پس از شرکت در سمینار فنی فیفا، دستور آغاز فرایند آنالیز حریفان را صادر کرد. قلعه‌نویی که در این سمینار نکات مربوط به آماده‌سازی تیم‌ها، کمپ‌ها و جزئیات برنامه‌ریزی میزبانان را بررسی کرده، با توجه به برگزاری دو مسابقه تیم ملی در شهر لس‌آنجلس تصمیم دارد یکی از کمپ‌های نزدیک به این شهر را برای استقرار تیم انتخاب کند.

سرمربی تیم ملی پس از اطلاع از برنامه مسابقات، از دستیاران خود خواسته است کار آنالیز تیم‌های گروه G را آغاز کنند و با توجه به اینکه نخستین بازی ایران برابر نیوزیلند خواهد بود، تمرکز اصلی را روی این حریف قرار دهند. بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی از صبح امروز فعالیت تحلیلی خود را شروع کرده تا گزارش کامل و دقیق از شرایط نیوزیلند و دیگر حریفان را در اختیار قلعه‌نویی قرار دهد.

امیر قلعه‌نویی به همراه مهدی محمدنبی نایب‌رئیس و مدیر تیم ملی و امید جمالی مدیر امور بین‌الملل فدراسیون، پنجشنبه شب به تهران بازمی‌گردند و قرار است گزارش سفر و جزئیات جلسات خود با مسئولان فیفا را شنبه هفته آینده به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ارائه کنند.

شایان ذکر است

تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی می‌کند طبق برنامه زمان‌بندی شده زیر و در شهرهای به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:

* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آمریکا