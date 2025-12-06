اصفهان پیشتاز اجرای قانون الزام حقوق ثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک بهارلویی در آئین تودیع و معارفه هیئت مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه در آغاز دوره چهارم کانون سردفتران، ماجرای اسکن دفاتر پیش آمد، اظهار کرد: اصفهان بعد از تهران بیشترین تعداد دفتر را در کشور داشت و حتی اگر نسبت تعداد دفاتر را در تهران و اصفهان بررسی کنیم، تعداد دفاتر تهران با توجه به اسناد رسمی قابل مقایسه با اصفهان نبود.

وی افزود: در دو سالی که درگیر اسکن بودیم، مشکلات فراوانی به وجود آمد و مصائب خود را داشت؛ قانون اجازه نمی‌داد دفاتر از دفترخانه خارج شود. جابجایی دفاتر از شهرهایی مانند گلپایگان، شهرضا و سمیرم به اصفهان، مستلزم حضور مأمور حفاظت، نماینده کانون و مسئول دفترخانه بود.

رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان تصریح کرد: شرایط به نحوی پیش می‌رفت که دفاتر با صورت‌جلسه و اسکورت منتقل می‌شدند و شب‌ها نگرانی امنیت دفاتر باعث بی‌خوابی می‌شد تا در نهایت تمام این موضوعات مدیریت شد.

وی با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار حرفه سردفتری را با چالش‌های جدیدی مواجه کرد، گفت: در اصفهان قبل از اجرای قانون ۵۳۰ دفتر وجود داشت که با اجرای قانون تعداد زیادی دفتر جدید پذیرفته شدند.

بهارلویی خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام حقوق ثبت اسناد نیز از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و با توجه به پیچیدگی‌ها، استقبال سردفتران از اسناد موضوع قانون الزام و ماده ۳ کم بود. با این حال اصفهان پیشتاز اجرای این قانون بود و اولین پیش‌فروش‌ها پس از قانون الزام در این استان انجام شد.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از فعالیت‌های مهم، تقسیم اسناد دولتی بود. این موضوع بسیار دشوار و همکاری برخی نهادها محدود بود و از طرفی به دلیل تفاوت مناطق شمال و جنوب اصفهان، برنامه‌ریزی ویژه‌ای لازم بود که در چهار سال گذشته تمام این موضوعات به نحو مطلوب مدیریت شد.

رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: در حوزه رفاهی و ورزشی، تجهیز ساختمان‌های کانون اقدامات خوبی انجام و تلاش شد شکایات از دفاتر در خود کانون حل و فصل شود. همکاری با اداره کل ثبت استان اصفهان فوق‌العاده بود و بسیاری از پرونده‌ها بدون مراجعه به دادگاه انتظامی رسیدگی شد.