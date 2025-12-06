ابهامات امور دفاتر اسناد رسمی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مسعود مرادی ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه هیئت مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اظهار کرد: خلأ بزرگی در حوزه آموزش اسناد رسمی وجود دارد زیرا کلاسهایی که برگزار میشود نمیتواند سردفتران جدید را که فاقد تجربه هستند ارتقا دهد بنابراین یکی از اقدامات اساسی که تصمیم گرفتهایم انجام دهیم، ارتقای آموزش است؛ آموزشهایی که هم به شیوه مدرن و هم به شیوه کلاسیک برنامهریزی شده و دقیق ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ابهامات حوزههای مختلف باید با حمایت سازمان ثبت در اجرای امور دفاتر اسناد رسمی رفع شود، تاکید کرد: برخی مشاوران املاک مدعی هستند حقالزحمه آنها توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود درحالی که این نوع برداشت در اذهان عمومی آثار بدی به جای خواهد گذاشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم تمامی تکالیف قانونی و مسئولیتهای حرفهای خود را بهخوبی انجام دهیم، تصریح کرد: در تلاشیم تا تداخلی که در حوزه اسناد خودرو با سوءاستفاده از کلمات و عبارات رخ داده برطرف شده و این مسائل دیگر تکرار نشود. همچنین نیاز است ابهامات مربوط به قراردادهای یکسان با پیشنهاد سردفتران رفع شود.
