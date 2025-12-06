  1. سیاست
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

حاجی بابایی رئیس‌ ستاد مرکزی دهه‌ فجر شد

حمیدرضا حاجی بابایی با حکم رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به سمت «رئیس‌ ستاد مرکزی دهه‌ فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی با حکم حجت الاسلام محمدحسین موسی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به سمت «رئیس ستاد مرکزی دهه فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» منصوب شد.

متن حکم صادره به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حمید رضا حاجی بابایی (دام عزه)

سلام علیکم

انقلاب اسلامی، تجلی غایی وعده صادق الهی و نمایشگاه سترگ رستاخیز عظیم ایمانی ملت ایران است. این هندسه فکری تعالی‌بخش و تحول‌آفرین، برخاسته از بازآرایی بنیادین منظومه فکری اسلام اصیل، ذیل عارفانه‌ترین و حکیمانه‌ترین درایت فقیه مؤسس، حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه)، استقرار و با ابداع مفهوم محوری «مردم‌سالاری دینی»، نسبت استعلایی «ساحت قدسی ارزش‌ها» و «عرصه عرفی سیاست» را با ژرف‌ترین منطق برقرار و بنیان نظم نوین سیاسی مبتنی بر «جمهوریت و اسلامیت» را شالوده‌ریزی کردند. این حرکت الهیاتی، تحت ولایت حکمیانه و هدایت مدبّرانه امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)، سامانه و منظومه معنایی مردم‌سالاری دینی به مثابه «تئوری نظام‌ساز» تعمیق یافته و اکنون بستر ارتقاءبخشی هویت تمدنی و منافع عالیه‌ی ملی و محمل تحقق سه‌گانه‌ی راهبردی «عزت، حکمت و مصلحت» در عرصه‌های جهانی است. چهل و هفتمین سالگرد میلاد فرخنده انقلاب اسلامی، فرصتی برای روایت‌گری دقیق و تبیین دستاوردهای عظیم مادی و معنوی انقلاب در تراز فراملی و فراخوانی هوشمندانه به سوی تحقق «اتحاد مقدس» است.

نظر به تقارن مبارک دهه فجر با ایام نورانی اعیاد شعبانیه و با عنایت به اهمیت سرنوشت‌ساز مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب و نظر به تجربیات گران‌سنگ، سوابق ارزشمند و کارنامه‌ی عملی متقن حضرت‌عالی؛ بدین وسیله به عنوان «رئیس ستاد مرکزی دهه فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» منصوب می‌گردید. امید است با اغتنام کامل این موقعیت استثنایی و با بهره‌گیری از اندوخته‌های تجربی سالیان پیشین، در راستای بسیج خلاقانه و فعال‌سازی ساختاری نهادهای مردمی، مساجد و تشکل‌های خودجوش مردمی و از طریق جذب هدفمند نخبگان، فرهیختگان و سرمایه‌های جوان مؤمن، زمینه‌ساز ابداع خلاقیت‌های بدیع و نوآوری‌های محتوایی ژرف در این عرصه باشید. هدف غایی، تبلور عینی «حاکمیت مردم‌پایه» است به‌گونه‌ای که دهه فجر به عنوان عید انقلاب و جشن فیاض عموم مردم جلوه ممتازی یابد تا شور و نشاط اجتماعی و طراوت همبستگی حداکثری، به مثابه‌ی اوج شکوه اقتدار ملی، در گستره‌ی جامعه متجلی و نظام محاسباتی سلطه‌ی جهانی را به چالش بکشد. توفیق و سرافرازی جنابعالی را در این رسالت متعالی، از درگاه حق‌تعالی مسئلت می‌نمایم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

