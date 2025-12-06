به گزارش خبرگزاری مهر، نهصد و بیست و ششمین شب از سلسله شب‌های مجلّه بخارا با هم‌کاری مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، به «سیّدفتح‌الله مجتبائی» اختصاص یافته است که سه‌شنبه، هجدهم آذر، ساعت دوازده ظهر برگزار می‌شود.

مجتبائی زاده هجدهم آذر ١٣٠۶ در تهران است اما در فراهان و اراک بالید. پدرش، میراحمد مجتبائی تفرشی از مستوفیان دوران قاجار بود. در سال ۱۳۳۲ از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران لیسانس زبان انگلیسی دریافت کرد، و بعد تا ۱۳۳۸ در دبیرستان‌های اراک و تهران تدریس کرد.

در اوان راه‌اندازی انتشارات فرانکلین به آن‌جا پیوست و عضو تحریریۀ مجلۀ سخن هم بود. چون در سال ۱۳۳۹ از طرف وزارت فرهنگ برای آشنایی با روش‌های جدید تألیف کتاب‌های درسی به آمریکا اعزام شد، برای تهیه و تدوین کتاب‌های درسی در ادبیات دبیرستان‌ها مأموریت یافت.

در پاییز ١٣۴۴ به دانشگاه هاروارد رفت و شش‌‎سال بعد، در تاریخ تطبیقی ادیان فوق لیسانس و در تاریخ ادیان و فلسفه‌های ایران و هند دکتری گرفت. پس از بازگشت ابتدا به تدریس حکمت شرق در گروه فلسفۀ دانشگاه تهران مشغول بود و از سال بعد به در گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی به خدمت پرداخت. نیز طی سال‌های ١٣۵٣ تا ١٣۵۶ رایزنی فرهنگی ایران در هند را برعهده داشت.

پس از انقلاب، از نخستین کسانی بود که در سال ١٣۶٣ به مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی ملحق شد و دو دهه بخش ادیان و عرفان را مدیریت کرد و اکنون مشاور عالی همین بخش و نیز عضو شورای عالی علمی این مؤسسه است. او هم‌چنین از سال ١٣٧۶ عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. کارنامۀ کاری او مشحون از ١٣ کتاب و مقالات فراوان است.

در این مجلس کاظم موسوی بجنوردی، ژاله آموزگار، علی‌اشرف صادقی، اصغر دادبه، سیّدعلی آل‌داود، میترا حسنی و علی دهباشی به ایراد سخن می‌پردازند، متنی از محمّدعلی موحّد خوانده می‌شود، فیلم مستندی ساختۀ سهام‌الدّین بورقانی به نمایش درخواهد آمد، و کتاب‌های «گزیدۀ اسناد دیوانی عهد قاجار» اثر میراحمد مجتبائی تفرشی، به‌کوشش سیّدفتح‌الله مجتبائی و سیّدعلی آل‌داود و جلد دوم «گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ» به‌کوشش میترا حسنی رونمایی خواهند شد.

شب «سیّدفتح‌الله مجتبائی» در زادروز ٩٨ سالگی ایشان سه‌شنبه، هجدهم آذر، ساعت دوازده ظهر در تالار امیرالمؤمنینِ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به‌نشانیِ میدان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید پورابتهاج (کاشانک)، نرسیده به سه‌راه آجودانیه، شمارۀ ٢١٠ برپا می‌شود.⁩