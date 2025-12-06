به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز شنبه با اعلام این خبر گفت: در این مدت چهار نقطه پرحادثه با احداث یا تعریض راه، دونقطه پرحادثه با ترانشه برداری و یک نقطه پرحادثه با ساماندهی تقاطع هم‌سطح حذف شده و در مجموع با محاسبه پل‌های بزرگ، ۱۶ نقطه پرحادثه اصلاح یا حذف شده است.

وی از پایش دائمی ابنیه فنی موجود در جاده‌های استان توسط کارشناسان راهداری خبر داد و افزود: حاصل این بررسی‌ها، شناسایی استهلاک این سازه‌هاست که امسال هشت پل و ابنیه فنی تعمیر اساسی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی نگهداری از ابنیه موجود را به‌عنوان سرمایه‌های کشور ضروری برشمرد و گفت: در این راستا ۱۸۴ مورد از آب‌چکان‌های پل‌ها رفع انسداد شده است.