به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز شنبه با اعلام این خبر گفت: در این مدت چهار نقطه پرحادثه با احداث یا تعریض راه، دونقطه پرحادثه با ترانشه برداری و یک نقطه پرحادثه با ساماندهی تقاطع همسطح حذف شده و در مجموع با محاسبه پلهای بزرگ، ۱۶ نقطه پرحادثه اصلاح یا حذف شده است.
وی از پایش دائمی ابنیه فنی موجود در جادههای استان توسط کارشناسان راهداری خبر داد و افزود: حاصل این بررسیها، شناسایی استهلاک این سازههاست که امسال هشت پل و ابنیه فنی تعمیر اساسی شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان شرقی نگهداری از ابنیه موجود را بهعنوان سرمایههای کشور ضروری برشمرد و گفت: در این راستا ۱۸۴ مورد از آبچکانهای پلها رفع انسداد شده است.
