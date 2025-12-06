  1. استانها
ساخت ۹ تقاطع غیرهم‌سطح در محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی

تبریز- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: در هشت‌ماهه امسال ۹ تقاطع غیرهم‌سطح و پل بزرگ در محورهای مواصلاتی استان تکمیل یا ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز شنبه با اعلام این خبر گفت: در این مدت چهار نقطه پرحادثه با احداث یا تعریض راه، دونقطه پرحادثه با ترانشه برداری و یک نقطه پرحادثه با ساماندهی تقاطع هم‌سطح حذف شده و در مجموع با محاسبه پل‌های بزرگ، ۱۶ نقطه پرحادثه اصلاح یا حذف شده است.

وی از پایش دائمی ابنیه فنی موجود در جاده‌های استان توسط کارشناسان راهداری خبر داد و افزود: حاصل این بررسی‌ها، شناسایی استهلاک این سازه‌هاست که امسال هشت پل و ابنیه فنی تعمیر اساسی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی نگهداری از ابنیه موجود را به‌عنوان سرمایه‌های کشور ضروری برشمرد و گفت: در این راستا ۱۸۴ مورد از آب‌چکان‌های پل‌ها رفع انسداد شده است.

نظر شما

    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      ضمن سلام مدیریت محترم استان و شهرستان بناب آیا در شروع کار کمربند شرقی در مسیر جاده ترانزیت بناب به تبریز جاده را چهار لاین در نظر گرفته شده و یا بعداً با هزینه های گزاف. حوادث ناگواری تصریح پروژه خواهد شد
    • حسنعلی نیکانفر US ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      همه کارها وعملیات عمرانی راه وترابری آزمون وخطاست پخش هرساله روکش اسفالت بی کیفیت درجاده ها هدررفت سرمایه ملی وچاق شدن پیمانکاران .هیچ کسی هم رسیدگی نمی‌کند
    • سعید IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      وضعیت راه‌ها و جاده های استان و کیفیت آسفالت و جاده ها اصلا در شان استان نیست

