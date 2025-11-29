  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

کاظم‌زاده: مشارکت مردمی اجرای پروژه‌های راهداری مرند را شتاب داد

مرند- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مرند گفت: اجرای طرح‌های عمرانی و ایمن‌سازی راه‌های شهرستان با مشارکت مردم و نهادها، سرعت و کیفیت پروژه‌ها را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظم‌زاده روز شنبه گفت: از ابتدای سال تاکنون چندین پروژه راه‌سازی با مشارکت مردم و نهادهای مختلف انجام شده است که تطویل و تعریض راه باروج در محور مرند - یامچی با مشارکت دهیاری، یکی از این پروژه‌ها بود که نقش بسزایی در ایمن‌سازی این محور داشت.

وی افزود: جاسازی لوله آبرو در راه روستایی «گوشه درق» با مشارکت اهلی روستا و امور آب مرند هم از جمله پروژه‌هایی بود که اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان مرند با جلب مشارکت اهالی و امور آب، آن را به سرانجام رساند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان مرند همچنین گفت: شن‌ریزی یامچی مرند با مشارکت شهرداری یامچی و شرکت خاک چینی، تکمیل پل جواش با مشارکت شورا، تکمیل کمپکت باغلار ارلان با مشارکت شورا، تقاطع سه‌راه مبنا خوی، آسفالت باشکند، انتقال ماشین‌آلات به راه هوروز جهت آسفالت و ادامه آسفالت داران داش با مشارکت بسیج از دیگر پروژه‌های مشارکتی راهداری مرند بود.

کاظم‌زاده افزود: قیرپاشی چایکسن با مشارکت بسیج، ادامه تکمیل ابنیه فنی گلین قیه، ادامه شن‌ریزی عریان تپه با مشارکت وزارت دفاع و شورا، جانمایی تقاطع غیر هسمطح سه‌راهی زنوز، کنترل بار، تعمیرات پل سیوان و حمل نمک و شن‌ریزی گلین قیه به یامچی با مشارکت شورا و خاک چینی از جمله دیگر فعالیت‌های راهداری شهرستان مرند است که مشارکت دیگر نهادها در تحقق آن چشمگیر بوده است.

