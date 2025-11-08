به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز شنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه‌ای شاخص عمرانی درخصوص پروژه شهید حیدری اظهار داشت: این پروژه تاکنون ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان در حال اجراست.

به گفته شهردار تبریز، تأسیسات شهری این پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید حیدری توسط شرکت آب و فاضلاب جابجا شده و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده قسمت فشارشکن این پل به بهره‌برداری برسد.

هوشیار ادامه داد: پس از اتمام عملیات لوله‌گذاری آب، تأسیسات گاز نیز جابجا خواهد شد و به صورت همزمان عملیات خاک‌ریزی امتداد تقاطع غیرهمسطح شهید حیدری در حال انجام است.

وی در توضیح مصوبات هفته گذشته در خصوص پروژه ورزشگاه سرپوشیده ۱۵ هزار نفری تبریز گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد اختلاف کد موجود بین بنای اصلی و جاده جوان توسط مشاور پروژه بررسی و ارائه شود تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

هوشیار تصریح کرد: برنامه ریزی های لازم برای مکان‌یابی پرچم ملی در داخل سایت ورزشگاه سرپوشیده ۱۵ هزار نفری یا در مجموعه ورزشگاه یادگار امام (ره) صورت گرفته است.

شهردار تبریز همچنین در بازدید از تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی اهر در خصوص این پروژه نیز اظهار کرد: عملیات اجرای رمپ ها و پایه‌های این پل با هماهنگی با دستگاه‌های خدمات رسان و رفع معارض آغاز و تابلو روزشمار برای اتمام و بهره‌برداری این پروژه نصب می‌شود.

وی افزود: پل سه‌راهی اهر با طول رمپ و عرشه ۸۰۰ متر، عرض ۱۶ متر و طراحی سگمنتال در حال اجراست که تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهد بود.

شهردار تبریز در پایان از روند اجرایی پل سردار خرم نیز بازدید کرد. وی در این رابطه اعلام کرد: برنامه‌ریزی شده است باند جنوبی پل تا پایان آذرماه به بهره‌برداری برسد تا بخشی از بار ترافیکی آن محدوده کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه پروژه پل سردار خرم ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و باند جنوبی آن تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد تصریح کرد: این پروژه در دو باند به صورت شبانه روزی اجرایی می‌شود که هر باند آن ۲۳ متر عرض دارد و چهار کوله آن اجرایی شده است.