آغاز طرح نظارت بازار شب یلدا در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به در پیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضای مردم برای خرید میوه، شیرینی و آجیل، طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه با همکاری دستگاه‌های مرتبط و با حضور رؤسای شعب در قالب گشت‌های مشترک اجرا می‌شود.

علیرضا حسن پور گفت: در این طرح، روزانه دو اکیپ گشت مشترک در قزوین و چهار اکیپ در شهرستان‌های استان از واحدهای صنفی آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، مرغ و گوشت همچنین میادین میوه و تره بار و بنکداری ها، انبارها سرکشی، علاوه بر رصد سلامت محصولات با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و عدم ارائه فاکتور در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی می‌شود.

حسن پور به نقش نظارتی مردم در پیشگیری از تخلفات صنفی پرداخت و گفت: همکاری مردم در پیشگیری و کاهش تخلفات از اهمیت بسیار برخوردار است و شهروندان می‌توانند، در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و خدماتی مراتب را به سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.