به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر شنبه در آئین افتتاحیه چهارمین هفته فرهنگی خمین (بر آستان آفتاب) اظهار کرد: نسلی که امام را از نزدیک شناخته، امروز در میانسالی و کهنسالی است و طی دو دهه آینده بخش عمدهای از آن دیگر حضور نخواهند داشت.
وی افزود: شناخت عمیق امام خمینی (ره) برای آینده کشور و انتقال صحیح تاریخ انقلاب ضروری است.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: ۴۵ سال از پیروزی انقلاب و بیش از ۳۵ سال از رحلت امام خمینی (ره) گذشته و نسل امروز امام را عمدتاً از طریق تاریخ و روایتها میشناسد.
وی ادامه داد: عصر امام راحل دورهای فرهنگساز و عزتآفرین بود که مکتب ایشان در برابر مکاتب غرب و شرق و جریانهای ضد دین و استقلال ملتها ایستاد و مسیر تازهای پیش روی جهان گشود.
وی تاکید کرد: امام از سالها پیش از پیروزی انقلاب، نسبت به جریانهای انحرافی و تبلیغات ضد دینی در شرق و غرب هشدار داده بودند.
آیتالله درینجفآبادی افزود: در سالهای پیش از انقلاب، مقالهای با عنوان "دین افیون تودههاست" در یکی از رسانههای شوروی منتشر شده بود که برای حضرت امام ترجمه شد و ایشان در واکنشی قاطع، ماهیت استعماری چنین تبلیغاتی را افشا کردند.
وی گفت: امام بارها تأکید داشتند که اسلام دین مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر دیکتاتورهاست.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تصریح کرد: در حالیکه ملت ایران در روزهای حساس سال ۵۷ به پا خاسته بودند، برخی دولتهای خارجی از رژیم پهلوی حمایت میکردند و مقامات چینی و آمریکایی در آن روزها مواضع نادرستی اتخاذ کردند و بعداً ناچار به عقبنشینی شدند.
وی افزود: امام خمینی (ره) پس از راهپیماییهای باشکوه تاسوعا و عاشورا که میلیونها نفر در آن شرکت کردند، این حضور را یک رفراندوم ملی علیه شاه و علیه وابستگی دانستند.
آیت الله دری نجفآبادی تاکید کرد: امام راحل در همان روزها ارتش جوان و غیرتمند ایران را خطاب قرار دادند و تأکید کردند که وابستگان فرسوده رژیم گذشته جایی در آینده کشور ندارند و ملت ایران به نیروی جوان، مؤمن و شجاع خود تکیه خواهد کرد.
وی گفت: حفظ نام و یاد امام خمینی (ره)، احیای میراث فکری و معنوی ایشان و انتقال درست این سرمایه به نسلهای آینده یک مسؤولیت تاریخی، فرهنگی و ملی است که خمین و استان مرکزی باید در این مسیر پیشگام باشند.
نظر شما