به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد رضوی پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاحیه چهارمین هفته فرهنگی خمین (بر آستان آفتاب) اظهار کرد: شهر خمین نهتنها زادگاه امام راحل است بلکه در تمامی مقاطع انقلاب و سالهای دفاع مقدس بدون چشمداشت در صحنه حضور داشته است.
وی افزود: خمین در دوران دفاع مقدس رتبه دوم کشور در تقدیم شهدا را به خود اختصاص داده و در جنگ دوازده روزه اخیر نیز حضور و ایثارگری چشمگیری داشته است.
حجتالاسلام رضوی تصریح کرد: از میان ۳۵ شهید استان مرکزی در جنگ دوازده روزه، ۲۷ شهید از شهر خمین بوده است.
وی با بیان اینکه هفته فرهنگی آفتاب علاوه بر حوزه فرهنگی و هنری، آثار اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی برای خمین به همراه دارد، افزود: این برنامه از یک هفته رسمی فراتر رفته و ثمرات آن ماهها پس از پایان هفته فرهنگی ادامه خواهد داشت.
تولیت بیت و نماینده مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) در خمین تاکید کرد: مردم خمین در قبل و بعد از انقلاب، همواره پیشگام و بدون هیچگونه مطالبهگری در کنار نظام بودهاند.
وی افزود: همین سابقه ارزشمند، این شهر را شایسته اجرای برنامههای بزرگ فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) کرده است.
نظر شما