استاندار : ۲۵۰ هزار نفر سالانه از بیت امام در خمین بازدید می کنند

خمین ـ استاندار مرکزی گفت: سالانه ۲۵۰ هزار گردشگر از بیت قدیمی حضرت امام در خمین بازدید می‌کنند و این مجموعه تاریخی یکی از مهم‌ترین محورهای گردشگری فرهنگی این استان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاحیه چهارمین هفته فرهنگی خمین (بر آستان آفتاب) اظهار کرد: استان مرکزی با تنوع صنعتی و تولید مازاد بر نیاز محصولات کشاورزی، به‌عنوان قطب تولیدی کشور شناخته می‌شود و مهم‌ترین سرمایه آن، نیروی انسانی توانمند و فرهیخته در علم، هنر، ادب و اجتهاد است.

وی افزود: از مجموع چهار هزار و ۴۰۰ نفر مشاهیر و مفاخر معاصر ایران، یک هزار و ۱۰۰ نفر به استان مرکزی تعلق دارند و حضرت امام در رأس این بزرگان قرار دارند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: حوزه علمیه اراک با هجرت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به اراک به‌عنوان مبدأ حوزه علمیه مادر شناخته می‌شود و حضرت امام نیز فعالیت‌های علمی خود را در حوزه علمیه اراک آغاز کردند.

وی ادامه داد: استان مرکزی در طول تاریخ، مهد بسیاری از پدران علوم و فنون از جمله پروفسور حسابی و دکتر غریب و میهن‌پرستان و نخست‌وزیران برجسته کشور بوده است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: این درحالی‌است که ظرفیت انسانی فرهیخته استان در حوزه‌های مختلف است که حضرت امام در رأس آنها قرار دارند و با حرکت خود در قرن بیستم، اثرگذاری مهمی در جهان اسلام و جامعه بین‌المللی داشته‌اند.

استاندار مرکزی افزود: بیت تاریخی حضرت امام در خمین به‌عنوان زادگاه ایشان دارای اهمیت ویژه است و سالانه حدود ۲۵۰ هزار گردشگر از این مجموعه بازدید می‌کنند.

وی گفت: این مجموعه تاریخی علاوه بر ارزش میراثی، عرضه صنایع دستی استان را نیز شامل می‌شود و در حوزه مأموریتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جایگاه ویژه‌ای دارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: محور گردشگری شرق استان مرکزی، شامل خمین و محلات، دارای ظرفیت‌های برجسته کشور است و با برنامه‌ریزی علمی، می‌تواند مقصد گردشگری جمعیت ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفری در مناطق نزدیک تهران، قم، اصفهان و اراک باشد.

استاندار مرکزی به یافته‌های باستان‌شناسی استان اشاره کرد و گفت: از سنگ‌نگاره‌های تیمره خمین تا شواهد انسان ۷۰۰۰ ساله، نشان‌دهنده بافت تاریخی و کهن استان است و روستاهای مختلف استان نیز ظرفیت‌های عظیمی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارند.

وی افزود: فرش منطقه ساروق، دلیجان و خمین نیز از مشهورترین فرش‌های جهان هستند و توسعه این حوزه‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی و گردشگری کمک کند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با حمایت‌های مستمر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ظرفیت‌های استان در خدمات، صنایع دستی و گردشگری ارتقا یافته و جایگاه آن در سطح ملی و بین‌المللی تقویت می‌شود.

