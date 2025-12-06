  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

یادداشت سردبیر؛

کیش در سراشیبی سقوط اخلاقی/ چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟

امروز کیش به نقطه‌ای رسیده است که وقتی نامش برده می‌شود، بسیاری به‌جای توسعه و زیبایی، به یاد بی‌سامانی، ولنگاری و بی‌اعتنایی مسئولان می‌افتند.

خبرگزاری مهر؛ حسام‌الدین حیدری: دیگر نمی‌توان پشت تعارفات اداری و واژه‌های مبهم پنهان شد، چراکه جزیره کیش در حال فروپاشی اخلاقی و اجتماعی است و مسئولانی که باید خط مقدم صیانت از هویت و امنیت اجتماعی باشند عملاً میدان را خالی کرده‌اند. آنچه امروز در این جزیره می‌گذرد، نتیجه یک یا دو اشتباه نیست بلکه نتیجه سال‌ها بی‌تفاوتی، چشم‌پوشی عمدی و مدیریت‌هایی است که حاضر بودند هر چیزی را فدای «ظاهر توسعه» کنند، حتی بافت اجتماعی و فرهنگی یک منطقه استراتژیک. مردم غیور جنوب که نسل‌به‌نسل پاسدار شرف و غیرت این خاک بوده‌اند، امروز از وضع موجود به ستوه آمده‌اند. آنها به‌خوبی می‌بینند که چگونه جزیره‌ای که باید نماد شایستگی، پاکیزگی، گردشگری سالم و قانون‌مداری باشد به محل جولان افراد و گروه‌هایی تبدیل شده که کوچک‌ترین نسبتی با فرهنگ این سرزمین ندارند. مردم جنوب حق دارند بپرسند که چرا باید سرزمینشان تبدیل به حیاط‌خلوت فساد شود در حالی که همین مردم ستون‌های امنیت و فرهنگ کشور بوده‌اند؟

اتفاقات اخیر فقط یک هشدار نیست سند شکست مدیریتی است. سال‌هاست نشانه‌ها مشخص است، رفتارهای پرخطر، شکل‌گیری شبکه‌های زیرزمینی، برگزاری پنهانی و آشکار فعالیت‌های هنجارشکن، واگذاری بی‌رویه فضاهای شهری بدون نظارت، تسلیم کامل فضای فرهنگی به عناصر بی‌ضابطه اما به‌جای برخورد، تنها سیاست حاکم یک چیز بوده که «بگذارید بگذرد» نتیجه همین شده که امروز کیش به نقطه‌ای رسیده که وقتی نامش برده می‌شود، بسیاری به‌جای توسعه و زیبایی، به یاد بی‌سامانی، ولنگاری و بی‌اعتنایی مسئولان می‌افتند.

چگونه ممکن است جزیره‌ای با چنین اهمیت اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، تا این اندازه به حال خود رها شود؟ چگونه است که نهادهای مسئول تنها زمانی فعال می‌شوند که قرار است یک نمایش تبلیغاتی برگزار شود اما در مهم‌ترین مسائل اجتماعی و امنیت نرم کاملاً غایب‌اند و چگونه است که در برابر اعتراض روشن و محترمانه مردم جنوب باز هم سکوت به‌عنوان راه‌حل ترجیح داده می‌شود؟ هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آنچه امروز در کیش جریان دارد را تحمل کند چه برسد به مردم جنوب که از پاک‌ترین، غیرتمندترین و بافرهنگ‌ترین مردمان ایران‌اند. آن‌ها با صراحت گفته‌اند که از این وضعیت خسته‌اند، ناراضی‌اند و دیگر وعده‌های تکراری را باور نمی‌کنند. وقتی مردم یک منطقه رسماً اعلام می‌کنند «جزیره دارد از دست می‌رود»، این دیگر زنگ خطر نیست؛ آژیر بحران است.

در این شرایط کمترین انتظار این است که مسئولان امر از خواب سنگین بیرون بیایند. اصلاحات سطحی، بیانیه‌های آرام‌بخش، برخوردهای قضائی کم‌اثر یا بی‌اثر و نشست‌های بی‌نتیجه دردی را درمان نمی‌کند. اگر قرار است کیش احیا شود باید با ریشه‌های فساد، شبکه‌های پنهان، فضای لجام‌گسیخته و ساختارهای ناکارآمد مدیریتی برخورد واقعی و علنی صورت گیرد. نه در جلسات بسته و نه پشت درهای بسته بلکه جلوی چشم مردم. حقیقت روشن است، اگر امروز اقدام نشود، اگر امروز شفاف‌سازی و برخورد قاطع آغاز نشود، فردا کیش فقط یک جزیره بحران‌زده نیست؛ تبدیل می‌شود به محلی که اعتماد عمومی به‌طور کامل در آن از بین رفته و این هزینه‌ای است که کشور هرگز نباید بپردازد.

    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      280 636
      پاسخ
      قطعا افرادی که با تاپ و استین حلقه ای حاضر شدند و الان فیلمشان در یوتوب دارد ویو می خورد از عمد و با قصد مالی چنین کاری کردند قطعا عامدانه بوده و با کسی که از عمد برهنگی را تشویق می کند باید برخورد شود
      • ایرانی IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        120 34
        اگر برخورد شدید و زندان و شکنجه جواب میداد حرف شما درست بود ولی با نسل امروز نمیشود به درشتی و با برخورد صحبت کرد همانگونه که تو حق داری اونم از این مملکت حق داره شاید اونم رفتار و پوشش تو را نپذیرد پس باید قانونی وضع شود که حق همه در آن رعایت شود و کسی نتواند اینگونه فریاد بزند وضعیت کشور را به هرج و مرج ببرد تا دیگر کشور ها از آن وضعیت بخواهند به نفع منافع خودشان استفاده کنند؟
      • ایرانی IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        53 33
        اگر برخورد شدید و زندان و شکنجه جواب میداد حرف شما درست بود ولی با نسل امروز نمیشود به درشتی و با برخورد صحبت کرد همانگونه که تو حق داری اونم از این مملکت حق داره شاید اونم رفتار و پوشش تو را نپذیرد پس باید قانونی وضع شود که حق همه در آن رعایت شود و کسی نتواند اینگونه فریاد بزند وضعیت کشور را به هرج و مرج ببرد تا دیگر کشور ها از آن وضعیت بخواهند به نفع منافه خودشان استفاده کنند؟
      • سارا IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        59 58
        در پاسخ به کاربری که نوشته همه باید به پوشش هم احترام بگذارند. زنی که کشف حجاب کرده قابل احترام نیست چون وقتی یه زن کشف حجاب می‌کنه و لباس تنگ و نازک و کوتاه میپوشه و جذابیت جنسی خودش رو بیرون میندازه عملا داره به مردان و جامعه و کانون خانواده ها تجاوز می‌کنه.
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      186 435
      پاسخ
      برخی از تیم جدید مسول در مناطق آزاد که یک سال مسولیت گرفته اند، هیچ اعتقادی به احکام و سبک زندگی اسلامی ندارند و تمایل دارند کیش مانند دبی شود. گواه استوری هایی که در زمان اغتشاشات ۱۴۰۱ گذاشته اند و عملکرد یک سال اخیرشان
      • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        169 51
        قضیه کیش ساده است، یک اونتی راه می اندازند قضیه کاملا سودجویی مالی است که کافه و بیزنس های کیش دارند دنبال می کنند اگر برخورد نشود که نشد، اگر هم شد باز فرصت تبلیغاتی خوبی در رسانه ها براشون ایجاد میشه اونها می خواهند تبلیغات کنند، دیده بشوند و پول دربیاورند دغدغه دیگری ندارند
      • خرزوخان IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        39 6
        بعد از سالها هنوز متوجه نشدین دشمن اصلی این مملکت کیه هر وقت متوجه بشید جواب خیلی از سوالاتتون رو میگیرید
    • ایرانی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      164 209
      پاسخ
      چرا کسی چیزی نمیگه چون همه اونجا سهم دارن وبراشون نون داره پس اگرهم قرارباشه چیزی بگن یه مدتی شلوغ میکنن بعد دوباره همه چی روز از نو روزی از نو.
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      360 161
      پاسخ
      چرا دائماً به همه چیز ، انگ کفر و بی‌دینی می‌چسبانیم ؟ یادمان باشد اسرائیل خبیث می‌خواهد از این آب‌هایی که با بی تدبیری گل میکنیم ، ماهی بگیرد . پس آب را گل نکنیم و اجازه دهیم با صبر و حوصله و شکیبایی مسئولین نظام تدبیر کنند . هیچ اتفاق عجیب و غریب و غیر قابل تحملی نیفتاده که این گونه زمین و زمان را به هم می‌دوزیم و فریاد سر میدهیم . روش های گذشته اگر درست بود ، جواب میداد .
      • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        63 107
        شما الان کجای ماجرا استادی طرف کی هستی
      • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        169 292
        ولنگاری خواسته اسراییل است. چرا باید جلوی خوشحالی اسراییل را نگیریم چرا باید به بهانه واهی همه چیز را دوستی به دشمن واگذار کنیم فقط کمی روی فرهنگ ایرانیمان غیرت داشته باشیم ساده از کنار این مسائل رد نمی‌شویم
      • میلاد IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        99 49
        آره بابا، دیدم روشهای نوین شما ودولت شمارو در ساماندهی این ناهنجاری. واقعا تاثیر گذار بود
      • فاطمه IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        37 18
        احسنت
      • آرش IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        200 68
        کاملا درسته و اتفاق خاصی نیفتاده و رسانه ها برای جذب مخاطب از کاه کوه می‌سازند. کاش به جای این شلوغ بازی ها به مسائل مهم مملکت و مردم پرداخته میشد .
      • مجید صابری IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        55 73
        نه ! به این سادگی نیست . یک خلاف معمولی توسط اشخاص معمولی نیست . بدتر از همه اینکه رد پای نفوذ کاملا در لایه های بالای تصمیم سازی کشور پیداست . خدا فرج را نزدیک کنه ان شاءالله
      • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        10 4
        داداش توفکرکنم یه ده پونزده سالی خوابی برو یه صورت آب بزن صبح شده!!!! مسیولین تدبیر!!!!!!
    • ******* IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      108 376
      پاسخ
      کی باکی برخوردکنه وقتی ازاول انقلاب گفتن حجاب تنهاچادرنیست وهمه چادرهاروبرداشتن،گفتن میشه باروسری نمازخوند،اجازه دادن زنان ودختران حتی بدون روسری وارد مساجدوحرمهای مطهرامامزادگان بشن، وقتی بی حجب وحیایی وبی حرمتی راتشویق کردن حالاچوبشوبخورن
      • بنجامین IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        0 0
        والا ما که ندیدیم کسی با روسری به حرم ها وارد بشه ، جز که شما وارد شده باشی
      • IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        0 0
        ما تا به امروز امامزاده ومسجد. رفتیم بی حجاب ندیدیم خدا وکیلی کم دروغ بگو
    • امیر علی IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      156 307
      پاسخ
      وای وای وای ، و ای وای از خونهای پاکی که به خاطر حیا و شرف و پاکدامنی ریخته شد ، وای به جونی اونا و دل سوخته مادراشون، ای مردم منتظر عذاب خدا باشید با این همه بی حیایی و بی غیرتی و لاقیدی ، عذاب خدا نزدیکه
      • ایرانی دلسوز IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        3 0
        احسنت برشما.شمامسولین اگرمسله حجاب وعفاف واجراکردن این قانون درکشوراهمیت داشت اصلاازاول نمی‌گذاشتند به اینجابرسه وای برشماووای برکسانی این ولنگاری وبی حیایی روزافزون روبه اینجارسوندن
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      99 188
      پاسخ
      حاکمیت نمی داند چه کار کند و دور خودش می چرخد صدای واحد در مسولین نیست و برهنگی دار عادی می شود قطعا با مردم عادی باید مدارا و با محبت برخورد کرد اما با کسانی که می خواهند با نیمه برهنگی کاسبی کنند بازیابی کنند باید برخورد کرد!! مرز این دو کاملا مشخص است.
    • حسین عابد IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      62 185
      پاسخ
      مقصراصلی کاسبهاومشاغلی هستندکه بخاطرفروش بیشتروترغیب مردم به رفتن کیش این برنامه هاراترتیب میدهندولی فکرنمی کنند آبروی زنهای ایران رالکه دارواعتبارایران راکه میکنندبایدبانی آن راجریمه وبازداشت کرد
      • IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        46 25
        آقایان ،همه اش زنان را مقصر نکنید کمی هم از چشم‌هایتان مراقبت کنید.
      • سارا IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        9 15
        وقتی زنان بی‌حجاب و ولنگار چهار دور آقایان را در کوچه و خیابان و پارک و پاساژ و... پر کردن، آقایان چطور چشمان خود را درویش کنند؟! به آسمان نگاه کنند و راه بروند؟! یه ذره انصاف و منطق داشته باش
    • اصغر IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      50 213
      پاسخ
      درود .باعثینشو اعدام کنید
      • سید عباس سین IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        34 4
        بله؟؟؟؟؟
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      107 114
      پاسخ
      اینستا و یوتوب، ذهنیت و فرهنگ ایرانی ها رو تغییر داده، مردم دیگه مردم دهه ۷۰ و ۸۰ نیستند وقتی همه روزانه این همه تصویر زن و دختر در گوشی ها می بینند دیگه کسی نیاز نداره که در خیابان دنبال کیس باشه همین باعث شده خانم ها هم کمتر اذیت بشند و بتونن راحتر بگردند و احساس نیازی به اینکه باید حجاب داشته باشند نداشته باشند. مساله تغییر و تاثیر تکنولوژی، نه چیز دیگر
      • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        49 138
        این چه حرفیه؟ تغییرات آمار طلاق و ازدواج رو از زنان رواج بی‌حجابی و بی‌حیایی دیدی ؟
      • IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        39 78
        اگر مسلمان نیستی و با آیات قرآن آشنا نیستی ؛این قدر معرفت و آزادگی نداری که بی حجابی و بی حیایی را محکوم کنی ؟؟؟؟
      • روشنگر IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        1 0
        برخی زنهای آزادی که ناموس کسی نیستن ومشکل محدودیت روابط ندارن خیلی راحت تر شدن ،بیچاره نوامیس مردم وخانواده ها که از فسق وفجور زن ومردهای آزاد در امان نیسن
      • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        1 0
        پس بگو جنگل شده ، چون حیوانات هم پوششی دارند ، و حیا می کنند ، چه حرف مسخره و احمقانه ای می گی
      • کامران IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        8 3
        نفس انسان طوریه که هر چقدر گناه کنه باز هم ارضا نمی شه.اینکه آدمی چشمش تو فضای مجازی از نگاه گناه آلود پر بشه،این در حقیقت مثل تشنه ای که آب شور خورده و باز هم تشنه تر می شه، و توقع داره هی بی بند و باری جامعه بیش تر بشه تا توقعات نفسش برآورده بشه‌.نه اینکه شما این چنین می گید.کسی با گناه کارش درست نمی شه.
    • قاسم IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      72 175
      پاسخ
      امیرالمومنین فرمودند : زمانی شما خواب باشید دشمن کاملا" بیدار است . آری در سایه بیخبری مسئولین و مدیران فرهنگی ، جزیره کیش توسط دشمن شده پایگاه ضد فرهنگی و اجتماعی که اگر دیر بجنبید دیگر نمی توانید آن را جمع کنید .
      • منیره IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        15 8
        همین الانشم به اندازه کافی دیرشده دیگه باید چه اتفاقی بیفته که مسئولین یه کاری بکنن
    • mehdi IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      244 47
      پاسخ
      گرانی طلا و دلار و خوراکی ها ممنوع اعلام نمیشه ماراتون دسته جمعی ممنوعه آقا جزیره ی آزاد کیش اسمش روشه اگه میخواین تحمیل کنید اسمشو اول عوض کنید بذار جزیره ی ممنوعه ی کیش باقیش حله😍😍😍
      • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        90 114
        مجید دلبندم منطقه آزاد تجاری هست نه منطقه آزادی بدون قانونی 😂
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      232 69
      پاسخ
      همه آنهایی که بودند آدم های بالغی هستند و به خودشان مربوط است
      • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        56 161
        آدم بالغ وعاقل خودش رو در معرض خطر واتهام قرار نمیده
      • ایرانی IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        1 0
        لعنت خدا و مومنین بر اهل فساد و فحشا و بی حجابی و بی حیایی مگر در چار دیواری خانه شان چنین کاری کرده اند که به خودشان مربوط باشد به تک تک مسلمانان مربوط است به تک تک مسئولین مربوط است کسانی که می خواهند در جامعه اسلامی فساد و فحشا را رواج بدهند باید تنبیه شوند
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      64 143
      پاسخ
      افسوس ازخون پاک جوانهایی که باهزارارزو رفتن زیرخاک شدن تا چادری ازسرناموس این کشوربرداشته نشه نفهمیدن که بجای دشمن دوست چادرازسرناموس برمیداره جواب این خونهاروچطوری میدین .....
    • علی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      170 48
      پاسخ
      دونده ها با لباس ورزشی و پوشیده بودند لطفا مته را به خششاشهای اقتصادی بزنید
    • ES ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      35 112
      پاسخ
      واقعا اگر به داد فرهنگ این کشور نرسید همه چیز از هم می‌پاشد مسوولان واقعا دارند چکار می کنند
      • ناشناس IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        16 6
        دقیقا منظورت از همه چی چی هست مگه چیزیم مونده منظورت اقتصاد بود یا وضع اقلیم یا وضعیت اجتماعی و امید مردم... میشه این همه چیو برای ما هم معنی کنید
    • سلام بر شهیدان IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      17 77
      پاسخ
      بنظر بنده باید نهاد های مربوط از همون دوران کودکی و مثلاً در مدرسه با نصب آینده کار کنن. و اوضاع حال حاضر باید با تدبیر و قدرت یک نهاد مربوط مثلاً پلیس و.... اداره و قانون کشور اعلام بشه خیلی بده که تو مسئله حجاب کشور موند و دشمن دقیقا تمام زورشو برای همونجا میزنه دولت باید به یک نهاد قدرت بده که با روش درست و راهنمایی در شأن مردم این جور بی حجابی هارو برخورد کنن. البته با روش درست
    • حسین IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      154 25
      پاسخ
      اول مشکلات اساسی را حل کنید بعد بروید سراغ حجاب . حجاب باید با فرهنگ سازی درست شود نه با زور
      • میلاد IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        33 69
        اکثر این هنجارشکنان ، از قشر مرفه هستن که به کارهای اساسی فک نمیکنن. چیزی که نمیدونی ، به زبان نیاور‌
      • رحمان بداغی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        1 3
        درود برشما ختم کلام رافرمودید .امیرمومنان فرمودند ازدری که فقروارد شود ازپنجره اش ایمان فرارمیکند
    • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      71 79
      پاسخ
      مگر جزیره کیش خاک میهن اسلامی وامنیت زندگی وتجارت در آن مرهون خون شهیدان وجوانان جنوب وشمال وشرق وغرب این خاک نیست چرا نسبت به رفتارهای بی قانونی در این گوشه خاک جمهوری اسلامی بی تفاوت هستین
    • مشهدی IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      41 90
      پاسخ
      واقعا که متاسفم برای خودمون با این مسئول های بی خیالمون ...بابا جمع کنید این وضعیت خدا لعنتتون کنه
    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      116 23
      پاسخ
      ولنگاری کجای این ماراتن بود؟ پوشش مثل فرودگاها مثل بازارتهران مثل پاساژها وسینماها پس این همه هیاهو و وای اسلاما ندارد.
    • ایران دوست IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      98 47
      پاسخ
      جو سازی نکنید پوشش افراد به کسی ربطی ندارد مگر بسیار فجیع باشد
      • میلاد IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        29 65
        دیگه بایستی چطوری باشه!!!به فرض اینجا خوب باشه، تو کافه ها و رستورانها و پاساژها رو چی میگی؟؟؟؟شده لانه های سازماندهی شده فساد و فحشا
    • علی عسگری IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      145 38
      پاسخ
      مگه اختلاس کردن یا دزدی کردن که کسی پیگیر کارشون باشه
      • باز نشسته IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        38 9
        مگر کسانی که اختلاس کردند کسی دنبال کارشون .عجب حرفی زدید
    • سجاد IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      114 35
      پاسخ
      لا اکراه فی دین،در دین دیگران تجسس نکنید
      • مصطفی زمانی IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        8 16
        کلاس چندی عمو اون که میگی لا اکراه فی دین یعنی در دین اجباری نیست بعدشم بقیه داره
    • IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      135 32
      پاسخ
      بابا مردم دیگه از این مسائل پیش پا افتاده عبور کردن تاکی میخواین به افکار و عقاید شخصی مردم دخالت داشته باشید
    • بنده خدا اصل IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      24 85
      پاسخ
      کیش سالها پیش سقوط کرده است. این غده چرکین تازه دهن باز کرد
    • ابراهیم IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      34 12
      پاسخ
      مگر تا حالا کسی پاسخگو بوده که حالا باشه!!! مملکت ول شده
    • فرزاد IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      49 25
      پاسخ
      شما بفرمایید کجای مملکت در سراشیبی سقوط اخلاقی نیست مراکز استانها از اصفهان تا رشت از سواحل دریاها تا چشمه های اردبیل پر است از این بی حجابی ها بی عفتی ها الان اینا اکثریت شدن و این واقعیته
    • محمد IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      41 25
      پاسخ
      سلام و درود به اهالی رسانه من صد در صد مخالف این وضع کنونی جامعه هستم چون پیامد های بدی داریم میبینیم ولی اینم یادمون نره کیش یه منطقه آزاده و جایی که خیلی توریست‌هایی که بنده باهاشون برخورد داشتم فقط اونجا احساس راحتی داشتند شهر های دیگه ایران خوب بوده ولی راحت نبودند خوب بالاخره ما تو ایران به این بزرگی یه جای خاص هم برای افراد خاص باشه که عیب نیست البته نظر بنده هستش تشکر از شما
      • ناشناس IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        3 8
        عجب راحتی توریستها مهمه و برای راحتی اونا اشکال نداره یه تعداد هموطن هم ناچارا راحت باشن ولی راحتی مردم خودممون فاجعه هست و باید هر طوری هست جلوشون بایستیم عجب طرز تفکری دارید شمااا
    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      92 35
      پاسخ
      تنها منطقه ایران که درست عمل کرده فعلا کیش هست
    • علی IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      89 19
      پاسخ
      در هیچکدام از کشورهای اسلامی اطراف ما حجاب اجباری نیست و اونها هم معتقد به اسلام هستند و چه بسا بیشتر از ما . اینجا هم یک دو ساده را سعی می‌کنند یک ابتذال جلوه بدهند .
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      39 30
      پاسخ
      یادمان باشد قبل از جنگ ۱۲ روزه هم سرمان را به همین چیزها گرم کردند و بعد با نفوذ سرداران و نخبه‌های مملکت را ترور کردند . بهتره حواسمان جمع باشد تا دوباره تکرار نکنیم .
      • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        0 0
        احسنت درود بر شما حرف حق جواب نداره
      • IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        0 0
        سلام ،کاملا درسته کافیه ی کم فکر کنیم
    • ناشناس IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 3
      پاسخ
      خدا لعنت کنه باعث و بانیشو
    • احسان IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      21 10
      پاسخ
      مسجد هم محراب میخواد هم توالت اگه تو این ۵۰ سال پیش تا حالا با فشار بر مردم تونستید به اکثر مردم حجاب را غالب کنید به روشتون ادامه دهید. حجاب را آزاد بگذارید که دین را از دست ندهید. اونایی که دیندار هستند حجاب را رعات میکنند اما با فشار همین دیندارها هم حجاب را کنار میگذاره
    • مالک IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      14 5
      پاسخ
      نمیدونم آدم ها دنبال چی هستن ،فکرمیکنم فراموش کردن بعد مرگ جنازشون چی شکلی میشه که اینقدر برای این جسم فانی خدا رو فراموش میکنند.اینهاهم میخواهند عین حیوانات لخت و بدون لباس باشند
    • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      18 30
      پاسخ
      عزیزدلم، مگر شهرهای دیگر وضع بهتری دارن! بی. حیایی و برهنگی بیداد میکند
    • کوروش IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      من یک جوان هستم که با همه مشکلات دارم در این کشور زندگی میکنم ولی از مسولین خواهش جلوی بی حجابی رو بگیرند الان بعضی جوانها خامند نمیدونند ولی بعد ازدواج و در طول زندگی خواهند فهمید و کتکش رو خواهند خورد که آنهم دیگر دیر خواهد شد تو رو خدا کاری کنید .
    • سارقلی خان IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      درب ورودی کیش را ببندید همه کار گذاران وسودجویانشان به غلت کردن می افتند
    • IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      20 33
      پاسخ
      متاسفانه ماوزیرفرهنگ وارشاد نداریم بی قانون ترین کشور کشورما هست هرکی هرکیه
    • چاوش IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 3
      پاسخ
      کیش همیشه همینطور بوددراین سال‌ها ی اخیر سو استفاده‌ گرها زیاد شده اند چون طرفداری ازشیطان جزای نقد تر از خدا دارد
    • IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 0
      پاسخ
      دو ماراتن پولدارها بود و متاسفانه اکثریت مردم توان رفتن به چنین جاهایی را ندارند
    • تنها IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 0
      پاسخ
      جوری میگین که انگار تازه شروع شده،اون زمانی که شهر تهران خبری از این ولنگاری ها نبود همه میرفتن کیش الان که جای خود داره،چی شده دو دهه دیر یادتون افتاده
    • ارتش سرخ IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 9
      پاسخ
      خیلی دیگه پرده دری در جزایر راه افتاده جزیره هرمز هم ازاین قاعده استثنا نیست این بدون حجاب و خیلی چیزهای فساددراین جزیره رواج شده فرهنگ اصیل جامعه هرمز از بین رفته مسیولین منتظرچه هستید اقدام علیه ولنگاری ها تاکی
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      33 8
      پاسخ
      هیس مسئولین خوابند...
      • ایرانی IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        7 0
        اینکه مسئولین خوابند کاملا درسته ، وقتی دوباره خدای نکرده اسراییل حمله کنه بیدار میشن .
    • IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      11 4
      پاسخ
      اتفاقا کیش منظم ترین،شیک ترین،تمیز ترین شهر ایرانه،بقیه شهرهارو که از کثیفی،هوای آلوده، مردم بی نظم،رانندگی های مذخرف نمیشه توشون راه رفت.
      • علی IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        3 0
        قشنگ گفتی اما بجا نگفتی عمویی
    • اکبر IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      19 3
      پاسخ
      چرا با گرانی افسارگسیخته برخورد نمیشه
    • mohamad ali IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 4
      پاسخ
      رفتار های شما باعث بوجود آمدن چنین حرکتی در جامعه شده است فقر و دروغ و ظلم باعث شده است مردم نسبت به شما بی اعتماد شوند شما مسوولین خودتان را به خواب زده اید و بیدار کردن شما خیلی مشکل است در جامعه ای که فقر و دروغ وارد شود هر اتفاقی ممکن است بیفتد دلار 120 هزارتومانی امروز نفس مردم را گرفته است و بی ارزشترین پول دنیا را داریم دلار بر مردم ما حاکم است امروز اگر قاچاق سوخت صورت می گیرد بی ارزش شدن پول کشور است که کالاها ما بی ارزش کرده است
    • IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 2
      پاسخ
      چون مشکلی پیش نیامده چرا مینویسی سقوط اخلاقی؟
    • احمد IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      15 8
      پاسخ
      دمشون گرم خیلی هم خوب وعالی بود یعنی باید باچادر میدویدند هرکاری اداب خودش رادارد
    • علی IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 6
      پاسخ
      اینقدر سخت گرفتید تا کار به اینجا رسید ، الانم بازم سخت گیری بازتاب لجوجانه ی خانم های جوان را بدتر می کند.، خواست ابرویش را درست کند زد چشمش را هم در آورد است. سخت گیری کاری از پیش نمی‌برد، تنها راهش برخورد با درایت و فرهنگی است ، با تبلیغ حجاب چادر مشکی در قرن بیستم دیگر جواب نمی‌دهد، مالزی با پوشش لباس رنگ روشن و امروزی پسند به حجاب قابل قبولی رسیدن
    • ناشناس IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 5
      پاسخ
      همیشه کمی فشار لازمه!
    • المیرا IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 9
      پاسخ
      مردم ما از این چیزهای پیش پا افتاده گذشتن اگه قراره که اعتراضی بشه خیلی مسایل مهمتر وجود داره خیلی خیلی مهمتر
      • روشنگر IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        8 1
        بی عفتی وروابط آزاد برای کسانی پیش پا افتادس که مقید به دین واخلاق نیستن اگرنه این تو کشورهای اروپایی هم برلی افراد اخلاقمند ومحترم پیش پا افتاده نیست
    • بنده خدا IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 2
      پاسخ
      سقوط اخلاقی فقط حجاب است؟ چرا همه دین را در حجابی خلاصه کرده اید که منافع سیاسی و جناحی در ان است ؟ انحراف از مسیر اصلی دین با دزدی ،اختلاس،باند بازی،حق خوری،ربا،رانت،رشوه،زمین خواری،استخدام جناح خودی،دروغ و غیره سقوط اخلاقی نیست ؟ کدامیک در اسلام مورد تاکید بیشتر قرار گرفته؟پبشوایان دین و ائمه معصومین علیهم ااسلام کجاها حساسیت ببشتری داشته اند ؟ بیت المال یا حجاب؟ لطفا سیاسی کاریتون و جناح بازیتون را پای دین نگذارید .ارواح شهید سلیمانیها شاد . اللهم عجل لولیک الفرج
    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      در هیچ زمینه ای پاسخگو وجود ندارد.
    • هالو IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      16 6
      پاسخ
      در شرایط فعلی مسئولین بهتر است بدنبال رفع مشکلات و مسائل بیشمار کشور باشند ، مردم و بالاخص زنان را به حال خود رها کنید موضوع حجاب در حال حاضر در اولویت قرار ندارد
    • سعید IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      22 5
      پاسخ
      چرا ولنگاری اقتصادی هیچ وقت مورد هجمه نیست و فقط به اینجور مسائل پیش پا افتاده ورود میشه ؟
    • مصطفی IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 1
      پاسخ
      مسئولین کیش به فکر رکورد زدن برای اسم درآوردن در سطح کشوری برای پستهای بالاتر هستند آنها پیشرفت اقتصادی و رونق را حتی به قیمت له کردن فرهنگ و دین و....میخواهند به دست اورند
    • حسین رمضانی IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 14
      پاسخ
      فقط عزل رییس منطقه آزاد کیش و تحویل به مقامات قضایی
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      فراهم کردن زیرساختهای مناسب و امکانات فراوان و بسترسازی آزادیهای متعارف از زمینه های اصلی جذب گردشگر هست ولی متاسفانه مسئولین ما هیچ اقدامی انجام ندادن به ویژه در مورد دو گزینه اول
    • کیوان IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 12
      پاسخ
      تبریک به مسئولین بسیارمحترم کیش...ماراتن برهنگی
    • علی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 5
      پاسخ
      یعنی الان این مشکل ماست. اون کسانی که اینجوری به اینا گیر دادن به مشکلات مملکت وگرانی و...گیر میدادن الان مملکت مشکلی نداشت
    • ناشناس IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 2
      پاسخ
      اقا زور الکی نزن کافیه برگردی به قرن گذشته آیا تصور می کردی روزی یک خانم بدون نقاب از خانه خارج شود امروز یک خانم نقابدار میبینی خود بخوانحدیث مفصل از این داستان
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 0
      پاسخ
      خورده نگیرید،خودتان اصلاحاتی خواستید .
    • گمنام سرباز IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 10
      پاسخ
      فقط میتونم بگم کسی که برگزار کننده این مسابقه واقعاواقعاواقعا توخانوادش چه فرهنگی داره مسلما فرهنگ ایرانی نیست خدا به دادش برسه
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      15 3
      پاسخ
      من که چندبار ویدیوها رو دیدم برهنگی وجود نداشت ولی بی حجابی چرا که اونم در کیش طبیعیه با گرمای 40 درجه
    • فاطمه IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 9
      پاسخ
      خدا لعنت کنه یه عده مسئول خائن رو که به خاطر منافع خودشون جلو این کثافت‌بازی هارو نمی گیرن
    • یک جوان خسته ۳۶ ساله ...درس خونده. IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 5
      پاسخ
      در سال ۱۴۰۳، تنها ۹۷۹,۹۲۸ نوزاد در ایران متولد شدند، کاهشی ۷٪ نسبت به سال قبل و کمترین رقم از سال ۱۳۴۴ تاکنون... مردم علاقه ی به ازدواج و فرزند آوری ندارند‌، تا مادامی که دولت ناتوان در تامین مایحتاج مردم باشد و به فکر مالیات گرفتن باشد کار درست نخواهد شد.بازار سکه نیز روند صعودی ادامه دارد؛ سکه طرح جدید با افزایش ۱٬۲۶۳٬۴۴۰ تومان به ۱۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز با رشد ۱٬۰۸۵٬۹۲۶ تومان روی ۱۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان قرار گرفت‌. شما ناتوان در کنترل قیمت ها هستید به راه رفتن چند دختر توجه داری؟
    • ایرانی IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 3
      پاسخ
      امروز کیش به نقطه‌ای رسیده است که وقتی نامش برده می‌شود، بسیاری به‌جای توسعه و زیبایی، به یاد بی‌سامانی، ولنگاری و بی‌اعتنایی مسئولان می‌افتند. این نظر شخصی شماست وگرنه یاد هیچ ایرانی به این متن مورد نظر شما نمی افتد!!!!!!! یعنی چی، اینقدر برای کشمکشهای سیاسی و باند و جناح بازی و قدرت و ثروت درحال جنگ باهم هستید که جز منفی هیچ چیزی به جامعه تزریق نمیکنید،
    • محمد IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      16 6
      پاسخ
      یه مسابقه دو میدانی خانواده بوده که رسانه ها ازش کوه ساختن برای ویو گرفتن. درد اصلی جامعه چیز دیگه ای هست نه پوشش نه موتورسواری زنان و نه قانون حجاب. مردم دغدغه آشوت چیز دیگه ای هست ولی ظاهراً خیلی ها دوست دارن به جای بازگو کردن مسائل معیشتی و ساختاری چیزهای دیگه بولد بشه تا بقیه کمرنگ جلوه داده بشه. کمی فکر بهتر از ۷۰ سال عبادت
    • ممد IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      9 9
      پاسخ
      کیش یک منطقه آزاد هست
    • نام جاوید وطن NL ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 3
      پاسخ
      ببخشید وضعیت بحرانی آب برق و اقتصاد که در سراشیبی سقوطه کی باید پاسخگو باشه خیلی دنده پهن هستین
      • فاطمه IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        2 6
        آب و برق که مشکل تمام دنیاست که مدیریت باید بشه و درست مصرف بشه دیگه خشکسالی دست خداس دست بنده خدا نیست که دعا کنیم بباره اقتصادم بعضی ها دوست دارن تنبل باشن و پول در بیارن یعنی پول مفت آدمی که بخواد کار کنه هم کار هست هم پول
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 5
      پاسخ
      واقعن ما به کجا میریم؟!؟؟!!؟
    • حسن IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام با چند نفر قانون شکن برخورد شود نه با اصل ورزش و کار خوب . اگر در کنسرتی افرادی خارج از قانون رفتارکردند با قانون شکن بر خورد شود نه با موسیقی و کنسرت . اگر کسی،از چراغ قرمز عبور کرد فرد خاطی باید جریمه شود نه اینکه چهار راه را ببندیم
    • فرهاد IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      این جزیره رو هم بدین بره خلاص.
    • امیر IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      7 0
      پاسخ
      مگه چکار کردن؟یه خبر سربسته میذارید اگر حضور بانوان بالباس ورزشی که فیلمی که ما دیدیم درمقابل خیلی جاها هیچی نیست با روسری بودن اکثرا .
    • طا IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      واقعاً باعث تأسف تو مملکت اسلامی بعد از اینهمه شهید یک عده بیاین ضربه به جامعه بزنن و بی حیایی و بی عفتی را ترویج بدن خارجی ها دارن باحجاب میشن بر میگردن در این زمینه به بن بست رسیدن یک عده که تعدادی هم نیستن می‌خوان جوانان را به فساد بکشونن حتما برنامه ریزی شده بوده و دست دشمن تو کاره باید قوه قضائیه محکم برخورد کنه با مسؤولين این قضیه
    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام واقعا جای تاسف است که درایران اسم کشور اسلامی نام برده. شده در کیش یک مشت آدم بی قید وبی حیا ودور از اخلاق اسلامی هنجار شکنی کنند و کشور را به چالش بکشند نمی دانم اینها از خدا نمی ترسند
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بگذارید انجا سقوط کند . همه‌عبرت می گیرند
    • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 1
      پاسخ
      با سلام تشکر می کنم از مسئولین دلسوز و باغیرت کشورم امیدوارم جلوی اینگونه مصادیق فساد در کشور را با مجازات محکم عاملین بگیرند
    • سعید IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اول اقتصاد رو درست کنید فرهنگ خود به خود درست میشه همه چیز از فقر میاد
    • سبحان IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      این مسابقه، هیچ جایی برای افتخار نداره‌. حجاب و تیپ زنان و کل این مسابقه، مخالف فرهنگ ایران و ایرانی است. دوی ماراتون یعنی جشن پیروزی یونانیان بر ایرانیان. مسؤول غیر ایرانی باید مجازات شود.

