  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

ردپای پروژه‌سازان برهنگی در ماراتن کیش؛ با خاطیان برخورد می‌کنیم

ردپای پروژه‌سازان برهنگی در ماراتن کیش؛ با خاطیان برخورد می‌کنیم

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مسابقه دو ماراتن کیش با طراحی مشخص و برنامه‌ریزی گسترده اجرا شده که لازم است خاطیان شناسایی و با آنان به‌ صورت قاطع برخورد شود.

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به هنجارشکنی در مسابقه دو ماراتن کیش، گفت: بلافاصله بعد از انتشار این خبر، پیگیری‌هایی از طریق وزارت ورزش و جوانان انجام و مشخص شد این اتفاق در منطقه آزاد کیش بدون اخذ مجوز از فدراسیون دوومیدانی و وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.

وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسئولان مربوطه در منطقه آزاد با تصور اینکه «منطقه آزاد» به معنای آزاد بودن از همه قید و بندها و قوانین جمهوری اسلامی ایران است، متأسفانه اقدام به چنین کاری کرده‌اند و این مسئله موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی در کشور شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه محرز است، این اتفاق با یک طراحی مشخص انجام شده است؛ اینکه بانک مشخصی اسپانسر این رویداد باشد و در برابر تعهدات خود مسئولیتی احساس نکند نیز از عجایب ماجراست. مسئولان ذی‌ربط باید خاطیان را شناسایی و به‌صورت قاطع با آنها برخورد کنند.

راستینه تأکید کرد: این برنامه یک رویداد عادی و ساده نبوده، بلکه با طراحی مشخص و یک برنامه‌ریزی گسترده اجرا شده است. متأسفانه طرح‌های پروژه‌ای در «کشف حجاب» و ایجاد و توسعه برهنگی، از جمله اقداماتی است که پروژه‌سازان حوزه برهنگی در کشور با استفاده از انفعال برخی مسئولان دنبال می‌کنند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وظیفه ما این است که پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید به وظایف خود عمل کنند. در خبرها دیدم که دادستان منطقه علیه خاطیان اعلام جرم کرده و این موضوع به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هشدار داد: اگر دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام بازدارنده کافی انجام ندهند، مجلس شورای اسلامی خاطیان را بازخواست خواهد کرد و با مسئولانی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده‌اند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: پرونده‌ای در این زمینه حتماً مفتوح خواهد شد و گزارش‌های مراکز نظارتی و قضائی اخذ می‌شود. در صورتی که اقدامات بازدارنده کافی نباشد، مجلس به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

کد خبر 6679823
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها