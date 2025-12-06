به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرین زاد در یادداشتی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود نوشت: جای سوال است، آنجا که بانوان ورزشکار ایرانی با حفظ حجاب خود در میادین بین‌المللی حاضرشده و افتخارآفرینی می‌کنند و تصویر باوقاری از زن عفیف و عزتمند ایرانی را به رخ جهانیان می‌کشند، چگونه ماراتن بانوان در داخل کشور و در جزیره کیش بدون حجاب برگزار می‌شود؟ کاملاً مشهود است که این اقدام ارادی و برای فتنه‌انگیزی بوده، دهن‌کجی مسئولین برگزارکننده به موازین قانون و شرع را نشان می‌دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اتفاقاتی ازاین‌دست آن‌هم در شرایط حاکم بر کشور و منطقه، گویای دسیسه‌چینی و توطئه‌های دشمنان خارجی و هم‌دستان داخلی آن‌ها برای برهم زدن وحدت و یکپارچگی جامعه است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در خاتمه نوشت: از دستگاه قضائی می‌خواهم در اسرع وقت و با قاطعیت با مسئولین اجرایی و مسببین این فتنه برخورد کرده تا درس عبرتی برای همه فریب‌خوردگان شود.