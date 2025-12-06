  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

اعتراض عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به حاشیه‌های برگزاری ماراتن کیش

کرج - نماینده مردم کرج و فردیس با انتقاد شدید از برگزاری ماراتن بانوان بدون رعایت حجاب در کیش، این اقدام را عامدانه، خلاف قانون و زمینه‌ساز فتنه دانست و خواستار برخورد فوری دستگاه قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرین زاد در یادداشتی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود نوشت: جای سوال است، آنجا که بانوان ورزشکار ایرانی با حفظ حجاب خود در میادین بین‌المللی حاضرشده و افتخارآفرینی می‌کنند و تصویر باوقاری از زن عفیف و عزتمند ایرانی را به رخ جهانیان می‌کشند، چگونه ماراتن بانوان در داخل کشور و در جزیره کیش بدون حجاب برگزار می‌شود؟ کاملاً مشهود است که این اقدام ارادی و برای فتنه‌انگیزی بوده، دهن‌کجی مسئولین برگزارکننده به موازین قانون و شرع را نشان می‌دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اتفاقاتی ازاین‌دست آن‌هم در شرایط حاکم بر کشور و منطقه، گویای دسیسه‌چینی و توطئه‌های دشمنان خارجی و هم‌دستان داخلی آن‌ها برای برهم زدن وحدت و یکپارچگی جامعه است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در خاتمه نوشت: از دستگاه قضائی می‌خواهم در اسرع وقت و با قاطعیت با مسئولین اجرایی و مسببین این فتنه برخورد کرده تا درس عبرتی برای همه فریب‌خوردگان شود.

    • حسن IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 1
      پاسخ
      همین؟ اعتراض؟ خسته نباشید واقعا. مجلسی که عرضه نداره جلوی برگزاری یه مراسم رو بگیره به چه دردی میخواد بخوره پس؟ واقعا جای تاسف داره
    • س.س IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 3
      پاسخ
      لطفاً به این وضعیت حجاب رسیدگی بشود
    • فاطمه IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 0
      پاسخ
      این دهن کجی به راهپیمایی حجاب ما بود.
    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 1
      پاسخ
      با حجاب یا بی حجاب اصلا ورزش زنان در منظر عموم و نامحرم و... اصلا معنا ندارد کلا این بساط رو جمع کنید
    • ح ج IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      بی حجابی در حال ترویج فتنه یهود در ایران و با نام آزادی پیش می‌رود. اندلسی سازی ایران و پاگذاشتن روی ارزش‌ها اینگونه است.

