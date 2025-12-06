  1. فرهنگ و ادب
امیرخانی امروز دو عمل جراحی داشت

امیرخانی امروز دو عمل جراحی داشت

پیش از ظهر امروز، رضا امیرخانی تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون در آی‌سی‌یو بستری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی، نویسنده کشورمان که بر اثر سانحه‌ای بعد از ظهر یکشنبه ۹ آذر آسیب دیده؛ در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و تحت مراقبت کامل تیم پزشکی حاذق قرار گرفته است. به گفته خانواده وی، بنا بر تشخیص پزشکان، رضا امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر و درمان است.

طبق خبرهای رسیده، امروز صبح برای رضا امیرخانی دو عمل جراحی انجام شده است: اول؛ «تراکئوستومی» که ایجاد یک راه هوایی پایدار و قابل کنترل و امن از طریق نای است. دوم؛ تثبیت یک جداشدگی در استخوان‌های لگن.

هر دو عمل تا پیش از ظهر با موفقیت به انجام رسیده و امیرخانی به بخش آی سی یو بازگردانده شده است.

