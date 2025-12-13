اعلام جزییات مراسم تشییع و ترحیم کامران فانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر کامران فانی فهرست‌نویس و کتابشناس نامدار روز دوشنبه ۲۴ آذر، ساعت ۹:۳۰ صبح از محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا(س) برگزار خواهد شد.

همچنین زمان و مکان مراسم ترحیم زنده‌یاد کامران فانی روز سه‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در تالار قلم مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام شده است.

کامران فانی فهرست‌نویس و کتابشناس نامدار شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ بعداز طی یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.

کامران فانی (متولد ۱۳۲۳) از چهره‌های اثرگذار حوزه کتابداری و پژوهش ادبی بود. از جمله آثار و فعالیت‌های او می‌توان به ترجمه موضوعی قرآن کریم (با همکاری بهاءالدین خرمشاهی)، سرپرستی دانشنامه دانش‌گستر و مشارکت در فرهنگنامه کودک و نوجوان اشاره کرد.

این نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخه‌پژوه ایرانی، عضو پیوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.