اعلام جزییات مراسم تشییع و ترحیم کامران فانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر کامران فانی فهرستنویس و کتابشناس نامدار روز دوشنبه ۲۴ آذر، ساعت ۹:۳۰ صبح از محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به سمت قطعه نامآوران بهشت زهرا(س) برگزار خواهد شد.
همچنین زمان و مکان مراسم ترحیم زندهیاد کامران فانی روز سهشنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در تالار قلم مرکز همایشهای بینالمللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام شده است.
کامران فانی فهرستنویس و کتابشناس نامدار شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ بعداز طی یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.
کامران فانی (متولد ۱۳۲۳) از چهرههای اثرگذار حوزه کتابداری و پژوهش ادبی بود. از جمله آثار و فعالیتهای او میتوان به ترجمه موضوعی قرآن کریم (با همکاری بهاءالدین خرمشاهی)، سرپرستی دانشنامه دانشگستر و مشارکت در فرهنگنامه کودک و نوجوان اشاره کرد.
این نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخهپژوه ایرانی، عضو پیوستهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.
