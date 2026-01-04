رضا امیرخانی پس از دو جراحی در حال بهبود تدریجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آشتیانی، پزشک معالج نویسنده مطرح کشور، درباره آخرین وضعیت سلامتی رضا امیرخانی اعلام کرد: طی ۱۰ روز گذشته دو جراحی عمده برای تثبیت شکستگیهای استخوان بازو و ساق پا بهطور همزمان انجام شده و خوشبختانه نتایج اولیه رضایتبخش بوده است.
وی همچنین افزود: این نویسنده در هفته گذشته دچار عفونت مختصری شد که با مراقبتهای پزشکی مدیریت و رفع شده است.
دکتر آشتیانی تأکید کرد: برای دوستداران رضا امیرخانی، مهمترین مسئله وضعیت هوشیاری اوست. با توجه به ماهیت کند و تدریجی بهبود آسیبهای اینچنینی، تشخیص تغییرات بالینی سخت و نامطمئن است.
پزشک معالج ادامه داد: مثلاً در دو اسکنی که با فاصله ۱۰ روز انجام شد، فروکش واضح اِدم مشاهده شد، اما بهبود علائم بالینی به اندازهای محسوس نبوده که بتوان با قاطعیت از افزایش سطح هوشیاری سخن گفت. باز شدن چشمها بهعنوان یکی از شاخصهای مهم هوشیاری چندین بار گزارش شده اما هنوز به اندازه کافی تکرار نشده است.
وی در پایان از هواداران خواست صبور باشند و توضیح داد: ممکن است گاهی گزارشها دیرتر ارائه شوند، اما همچنان برای سلامتی همه هموطنانمان دعا میکنیم و از همراهی شما سپاسگزاریم.
