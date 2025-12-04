  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

قدردانی خانواده امیرخانی از عیادت رئیس جمهور

قدردانی خانواده امیرخانی از عیادت رئیس جمهور

در پی عیادت رئیس جمهور از رضا امیرخانی که در پی بروز حادثه در بیمارستان بستری است، خانواده وی از پیگیری و حضور پزشکیان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عیادت رئیس جمهور پزشکیان از رضا امیرخانی نویسنده شناخته شده کشور که در پی بروز حادثه در بیمارستان بستری است، خانواده وی از پیگیری و حضور وی قدردانی کردند.

در متن خانواده امیرخانی آمده است:
«للحق

به نمایندگی از خانواده محترم رضا امیرخانی لازم است از لطف و تفقد و حضور رئیس جمهور محترم به اتفاق وزیر محترم ارشاد، در محل بیمارستان تشکر کنم و به طور خاص از این که ایشان و همراهان ایشان به ممنوعیت ملاقات که توسط کادر درمانی اعمال شده است حرمت نهادند قدر دانی نمایم.

تردید نداریم که این رفتار حرفه ای و شایسته؛ ناشی از تخصص و دانش ایشان در مراعات قواعد بهداشتی و چارچوبهای مقرر پزشکی بوده است.

از همۀ مسئولان، مقامات و دوستداران در کمال احترام و قدردانی تقاضا میکنیم این رویه را الگو قرار دهند و به ممنوعیت ملاقات رضای عزیزمان توجه فرمایند.»

کد خبر 6677923
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها