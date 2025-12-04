قدردانی خانواده امیرخانی از عیادت رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عیادت رئیس جمهور پزشکیان از رضا امیرخانی نویسنده شناخته شده کشور که در پی بروز حادثه در بیمارستان بستری است، خانواده وی از پیگیری و حضور وی قدردانی کردند.

در متن خانواده امیرخانی آمده است:

«للحق

به نمایندگی از خانواده محترم رضا امیرخانی لازم است از لطف و تفقد و حضور رئیس جمهور محترم به اتفاق وزیر محترم ارشاد، در محل بیمارستان تشکر کنم و به طور خاص از این که ایشان و همراهان ایشان به ممنوعیت ملاقات که توسط کادر درمانی اعمال شده است حرمت نهادند قدر دانی نمایم.

تردید نداریم که این رفتار حرفه ای و شایسته؛ ناشی از تخصص و دانش ایشان در مراعات قواعد بهداشتی و چارچوبهای مقرر پزشکی بوده است.

از همۀ مسئولان، مقامات و دوستداران در کمال احترام و قدردانی تقاضا میکنیم این رویه را الگو قرار دهند و به ممنوعیت ملاقات رضای عزیزمان توجه فرمایند.»