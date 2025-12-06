  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

گروه حامد آهنگی محتوای تأییدشده را اجرا نکرد

گروه حامد آهنگی محتوای تأییدشده را اجرا نکرد

اصفهان - اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اعلام کرد: اجرای گروه نمایشی حامد آهنگی به دلیل بی‌توجهی به تذکرات و عدم پایبندی به نسخه تأییدشده محتوا، پس از ۶ سانس لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در اطلاعیه‌ای درباره حاشیه‌های طرح‌شده پیرامون لغو اجرای گروه نمایشی حامد آهنگی، توضیحاتی ارائه کرد. بر پایه این اطلاعیه، نسخه محتوای برنامه پیش از اجرا از سوی مؤسسه متقاضی به این اداره‌کل تحویل شده و پس از بررسی‌های لازم، تأیید اولیه را دریافت کرده بود.

با این حال، در زمان برگزاری اجرا، محتوای ارائه‌شده با نسخه تحویل‌شده مطابقت نداشته و طبق اعلام اداره‌کل، گروه اجرایی بدون اخذ مجوز برای تغییر یا اصلاح، بخش‌هایی متفاوت از فیلم و مستندات بررسی‌شده را روی صحنه اجرا کرده است.

این گزارش می‌افزاید موضوع تخلف، در تاریخ ۱۱ آذرماه طی صورتجلسه رسمی به سرپرست گروه و مؤسسه متقاضی ابلاغ شده و مؤسسه نیز در همان تاریخ موضوع را به گروه اجرایی منتقل کرده بود. با وجود فرصت و تذکرات ارائه‌شده، هیچ اصلاحی در محتوای برنامه صورت نگرفته و روند اجرا خارج از چارچوب‌های مصوب ادامه یافته است.

بنابر اعلام اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، در نهایت به دلیل عدم پایبندی گروه به محتوای تأییدشده و لزوم صیانت از قوانین، مقررات و حقوق مخاطبان، اجرای گروه حامد آهنگی در تاریخ یادشده پس از شش سانس لغو شده است.

اداره‌کل تأکید کرده است که همواره حامی فعالیت‌های هنری خلاقانه و مبتنی بر ضوابط بوده و خود را متعهد به ایجاد فضایی حرفه‌ای، شفاف و منضبط برای ارائه آثار نمایشی می‌داند و امید دارد تمامی گروه‌های هنری با رعایت قوانین، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت برنامه‌ها را فراهم کنند.

کد خبر 6679634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها