مشارکت اسنپ در تامین هزینه دارو برای کودکان دارای معلولیت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این طرح با همکاری مؤسسه خیریه «بچههای آسمان کامران» اجرا میشود و هدف آن تامین بخشی از هزینه دارو برای ۴۰۰ کودک دارای معلولیت است که به صورت شبانهروزی در این مرکز زندگی میکنند.
به گزارش روابط عمومی اسنپ، این طرح به تامین بخشی از هزینه داروی کودکانی که تحت سرپرستی مؤسسه خیریه بچههای آسمان هستند اختصاص دارد. کاربران اسنپ میتوانند تنها با اهدای امتیازهای اسنپکلاب خود و بدون پرداخت هیچ هزینهای در اجرای این طرح سهیم باشند. اسنپ به ازای هر ۲ هزار امتیاز اهدایی کاربران در نیکوکاری کلاب مبلغ ۲ هزار تومان به این طرح اختصاص میدهد.
دارو یکی از نیازهای اساسی و همیشگی مؤسسه خیریه بچههای آسمان است. هماکنون ۴۰۰ کودک دارای معلولیت بیسرپرست تحت پوشش این مؤسسه قرار دارند. این کودکان هر ماه بنا به شرایط جسمی و نوع معلولیت به داروهای ضروری نیازمندند. این داروها مصرفی هستند و همواره برای مدت مشخصی نیازهای این کودکان را برطرف خواهند کرد.
مؤسسه خیریه بچههای آسمان کامران
«مؤسسه خیریه بچههای آسمان کامران» فعالیت رسمی خود را از ۱۳۷۸ در راستای حمایت و نگهداری از کودکان دارای معلولیت بیسرپرست آغاز کرد. این مؤسسه شامل دو آسایشگاه نگهداری و توانبخشی کودکان دارای معلولیت جسمی و ذهنی و یک آسایشگاه بیماران اعصاب و روان است. کودکان دارای معلولیت بیسرپرست یا فاقد سرپرست موثر به صورت شبانهروزی در این مرکز زندگی میکنند. هزینه نیازهای مختلف کودکان در این مرکز از جمله خوراک، پوشاک، دارو، درمان و توانبخشی، تجهیزات پزشکی و مراقبتی به کمک حامیان و خیرین تامین میشود.
اقدامات اسنپ در حمایت از افراد دارای معلولیت
اقدامات مسئولیت اجتماعی اسنپ را میتوان در سه دسته طبقهبندی کرد؛ دسترسپذیری اپلیکیشن برای افراد دارای معلولیت، معافیتها و تخفیفها و طرحهای نیکوکاری (نیکوکاری کلاب و حمایت اجتماعی). افراد دارای معلولیت همواره یکی از گروههای مورد حمایت اسنپ بوده و تا کنون طرحهای مسئولیت اجتماعی متعددی در این حوزه اجرا شده است.
از جمله طرحهای نیکوکاری اسنپ که در حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا شده میتوان به «آموزش آنلاین منجر به اشتغال افراد دارای معلولیت» با همکاری خیریه رعد، «تجهیز مرکز دندانپزشکی ویژه افراد دارای معلولیت» با همکاری خیریه بهشت امام رضا (ع) و «تامین تجهیزات توانبخشی و پزشکی ویژه کودکان دارای معلولیت» با همکاری خیریه بچههای آسمان اشاره کرد.
دسترسپذیری اپلیکیشن اسنپ از آبان ۱۴۰۱ آغاز شده و تا پایان ۱۴۰۳، تعداد ۱۰۹٬۴۶۶ کاربر راننده و مسافر دارای معلولیت نوع معلولیت خود را در این اپلیکیشن ثبت و از قابلیتهای دسترسپذیری استفاده کردهاند.
همراهی با افراد دارای معلولیت، از سالهای ابتدایی فعالیت اسنپخودرو، به عنوان یکی از طرحهای مسئولیت اجتماعی همسو با کسبوکار در اولویت قرار گرفت. در همین راستا، طرح معافیت از کمیسیون ویژه کاربران راننده دارای معلولیت از ابتدای ۱۳۹۶ فعال شده و تا امروز ادامه دارد. این کاربران با ارائه کارت بهزیستی از پرداخت کمیسیون معاف هستند.
