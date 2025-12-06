فرماندار گرمسار: حمایت از معلولان یک مسئولیت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در مراسم هفته گرامی داشت مقام معلولان با حضور جمعی از مسئولان و جامعه معلولان شهرستان گرمسار با اشاره به جایگاه مهم افراد دارای معلولیت در جامعه بیان کرد: امروز جامعه افراد دارای معلولیت، دیگر محدود به آسایشگاه‌ها و مراکز نگهداری نیست، بلکه به یک مجموعه فعال و توانمند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش اداره کل و بهزیستی شهرستان و سازمان مردم‌نهاد «ندای یاری» برای برگزاری این مراسم افزود: افراد دارای معلولیت نه تنها نیازمند حمایت هستند بلکه سرمایه‌های انسانی جامعه ما هستند؛ کسانی که با تلاش، اراده و توانمندی خود ثابت کرده‌اند محدودیت، مانع پیشرفت نیست.

فرماندار گرمسار ضمن تأکید بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه افزود: امروز شاهد هستیم که بسیاری از افراد دارای معلولیت با توانایی و پشتکار خود، الگوی موفقیت برای دیگران شده‌اند؛ تا جایی که بسیاری از افراد سالم می‌توانند از آن‌ها درس تلاش و قدرت اراده بیاموزند.

همتی با اشاره به اینکه همه ما وظیفه داریم شرایطی را فراهم کنیم تا این عزیزان بتوانند در همه عرصه‌ها حضور مؤثر و فعال داشته باشند گفت: افراد دارای معلولیت، نیروهایی پویا، کارآمد و افتخارآفرین هستند و ما نیز در کنارشان خواهیم بود تا مسیر پیشرفت و آینده آنان هموارتر شود.