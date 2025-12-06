  1. استانها
فرماندار گرمسار: حمایت از معلولان یک مسئولیت اجتماعی است

گرمسار- فرماندار گرمسار با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از جامعه معلولان، بر تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال این گروه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در مراسم هفته گرامی داشت مقام معلولان با حضور جمعی از مسئولان و جامعه معلولان شهرستان گرمسار با اشاره به جایگاه مهم افراد دارای معلولیت در جامعه بیان کرد: امروز جامعه افراد دارای معلولیت، دیگر محدود به آسایشگاه‌ها و مراکز نگهداری نیست، بلکه به یک مجموعه فعال و توانمند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش اداره کل و بهزیستی شهرستان و سازمان مردم‌نهاد «ندای یاری» برای برگزاری این مراسم افزود: افراد دارای معلولیت نه تنها نیازمند حمایت هستند بلکه سرمایه‌های انسانی جامعه ما هستند؛ کسانی که با تلاش، اراده و توانمندی خود ثابت کرده‌اند محدودیت، مانع پیشرفت نیست.

فرماندار گرمسار ضمن تأکید بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه افزود: امروز شاهد هستیم که بسیاری از افراد دارای معلولیت با توانایی و پشتکار خود، الگوی موفقیت برای دیگران شده‌اند؛ تا جایی که بسیاری از افراد سالم می‌توانند از آن‌ها درس تلاش و قدرت اراده بیاموزند.

همتی با اشاره به اینکه همه ما وظیفه داریم شرایطی را فراهم کنیم تا این عزیزان بتوانند در همه عرصه‌ها حضور مؤثر و فعال داشته باشند گفت: افراد دارای معلولیت، نیروهایی پویا، کارآمد و افتخارآفرین هستند و ما نیز در کنارشان خواهیم بود تا مسیر پیشرفت و آینده آنان هموارتر شود.

