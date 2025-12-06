مظفری: ادارات خراسان رضوی برای پاسخگویی به مکاتبات ۳ روز مهلت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری صبح شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری جدی مصوبات این شورا ضروری است، تصویب یک موضوع تنها ۱۰ درصد مسیر است و تحقق کامل آن نیازمند پیگیری مستمر از سوی مسؤولان دستگاه‌ها است.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی سریع دستگاه‌های اجرایی نسبت به مکاتبات اداری تاکید کرد و گفت: حداکثر زمان پاسخگویی در ادارات سه روز است و در صورت تأخیر بیش از این مدت، برخورد قهری با دستگاه مربوط انجام خواهد شد.

وی ضمن گلایه از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی، اضافه کرد: نباید موضوعات ساده اجرایی در استان به مرحله اخذ مصوبه از شورای تأمین برسند، همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها در حل مسائل استان ضروری است.

مظفری از اجرای مصوبه جدید دولت درباره صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط استان‌های مرزی خبر داد و اظهار کرد: این مصوبه چهار ماهه باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا استان بتواند از این فرصت بهره‌برداری کند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه سخنان خود بر اهمیت نتایج برگزاری اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجامع آسیایی در مشهد تاکید کرد و گفت: این نشست که به نحو مطلوب برگزار شد، دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشته است.

به گفته وی، هرچه فضای مشهد و خراسان رضوی به سمت بین‌المللی شدن پیش رود، این استان به عنوان منطقه‌ای جایگزین برای تهران بیشتر مطرح خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی افزود: حضور شرکت‌کنندگان این اجلاس در مشهد از جنبه‌های مختلف ارزشمند بود و آنان این شهر را جذاب و دارای ظرفیت‌های بالا دانستند.

وی به سفرهای اخیر هیئت اقتصادی استان به کشورهای آسیایی اشاره و اضافه کرد: در سفر به استانبول، طرف‌های ترک آمادگی خود را برای ایجاد شهرک صنعتی در مشهد اعلام کردند و همچنین سفر به هرات و کابل آورده‌های ارزشمندی برای استان به همراه داشت که باید در افزایش صادرات خراسان رضوی به افغانستان تا یک و نیم تا ۲ برابر نمود یابد.

مظفری با اشاره به اهمیت توازن تجاری با افغانستان اضافه کرد: افغانستان مهم‌ترین شریک تجاری استان است و باید توازن بین صادرات و واردات حفظ شود.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله آلایندگی کشف‌رود پرداخت و گفت: در موضوع کشف‌رود، علاوه بر رفع آلایندگی، توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده این رود برای توسعه استان باید در اولویت قرار گیرد.