به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز نیکوکاری شفای شهرستان نیشابور با اشاره به سابقه پررنگ فعالیت‌های خیرخواهانه در نیشابور گفت: نیشابور سابقه بسیار موفقی در ساماندهی مراکز خیریه دارد و از دهه ۷۰ به‌صورت تخصصی وارد این حوزه شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: ما به‌عنوان دولت وظیفه داریم برای رفع بخشی از نیازهای مردم تلاش کنیم، اما حتی اگر دولت تمام امکانات، منابع و بودجه لازم را هم داشته باشد، باز هم امکان خدمات‌رسانی کامل به جمعیت گسترده نیازمندان وجود ندارد. در این مسیر، خیرین بازوی توانمند دولت هستند.

وی بیان کرد: اطمینان دارم این خیریه با نگاه ویژه‌ای که دارد و با همگرایی شهرستان نیشابور، می‌تواند به الگوی استانی و حتی ملی تبدیل شود.

مظفری تاکید کرد: بدون مشارکت مردم و همراهی خیرین، بسیاری از مسائل این حوزه قابل حل نیست. حتی با وجود منابع و امکانات دولتی، اصل این فعالیت‌ها باید با محوریت مردم و خیرین پیش برود.

استاندار خراسان رضوی گفت: نیشابور از سال‌ها قبل یکی از شهرهای پیشرو در فعالیت‌های خیرخواهانه بوده و ساختار منسجمی برای فعالیت خیریه‌ها شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که هر خیریه می‌تواند باری سنگین از دوش دولت و جامعه هدف بردارد.