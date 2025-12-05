به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح جمعه در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه (ع)، با ابراز خرسندی از به ثمر رسیدن این پروژه بزرگ ورزشی، افتتاح آن را نقطهای مهم در مسیر ارتقای زیرساختهای ورزش استان دانست.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان، مسئولان ملی و استانی و جمعی از ورزشکاران برگزار شد، اظهار کرد: خدا را شکر میکنیم که پس از مدتها انتظار، شاهد افتتاح این سالن ارزشمند هستیم؛ سالنی که ظرفیتهای مهم و متنوعی را برای ورزش خراسان رضوی فراهم میکند.
وی در ادامه با قدردانی از تمامی دستاندرکاران ساخت این پروژه افزود: باید از همه عزیزانی که در ساخت و تکمیل این سالن زحمت کشیدند تشکر کنم؛ بهویژه از مدیران و مسئولانی که در دولت قبل و در استانداری برای پیشبرد این پروژه تلاش کردند تا پس از مدتی وقفه، سالن به مراحل پایانی و بهرهبرداری برسد.
مظفری با اشاره به توانمندیهای استان در حوزه ورزش و میزبانی گفت: خراسان رضوی دارای ظرفیتهای ویژهای در حوزه ورزش، زیرساختهای مناسب، مسیرهای دسترسی و امکانات موردنیاز برگزاری رویدادهای بزرگ است. این سالن، بخشی از همان توان بالقوهای است که اکنون به ثمر نشسته است.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر ضرورت تقویت تیمهای لیگ برتری استان تأکید کرد و ادامه داد: امیدواریم در کنار توسعه زیرساختها، بتوانیم حضور و فعالیت تیمهای لیگ برتری این استان را در رشتههای مختلف پررنگتر کنیم و از این توان برای ارتقای جایگاه ورزش استان بهره ببریم.
وی گفت: امیدوارم بتوانیم این ظرفیتها را برای جوانان استان بهصورت عملیاتی فعال کنیم تا شاهد شکوفایی بیشتر استعدادهای ورزشی خراسان رضوی باشیم.
