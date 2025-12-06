به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد: با تشکیل هیأت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده در حال گزیر، فرآیند رسمی قیمتگذاری داراییها و تعیین تکلیف آنها وارد مرحلهی اجرایی شده است. این هیأت در چارچوب مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و بهمنظور اجرای فرآیند «گزیر» بانک آینده تشکیل شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی و به نقل از صندوق ضمانت سپردهها، در چارچوب مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و بهمنظور اجرای فرآیند «گزیر» بانک آینده، جلسات هیأت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده در حال برگزاری است. در همین راستا، روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ نیز جلسه این هیأت با حضور اعضا در صندوق ضمانت سپردهها برگزار شد. با تشکیل این هیأت، فرآیند رسمی قیمتگذاری داراییها و تعیین تکلیف آنها وارد مرحلهی اجرایی شده است.
صندوق ضمانت سپردهها همچنین اعلام کرد: طبق مصوبهی ابلاغی، داراییهای بانک آینده توسط هیأت کارشناسان رسمی مورد تأیید هیأتی متشکل از رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور یا نمایندگان قانونی ایشان قیمتگذاری میشود.
بر اساس گزارش این صندوق در این جلسات، اعضای هیأت ارزشگذاری، پیشنویس شیوهنامهی قیمتگذاری داراییها و مراحل کارشناسی و زمانبندی ارایهی گزارشها و سازوکار تجمیع اطلاعات و مستندات داراییها را بررسی کردند.
اعضا همچنین تأکید کردند که تمام مراحل ارزشگذاری باید با حداکثر شفافیت، دقت و رعایت حقوق سهامداران و عموم مردم انجام شود و گزارشهای تخصصی بهصورت دورهای به بانک مرکزی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود.
این هیأت بهصورت مستمر جلسات خود را ادامه خواهد داد و نتیجهی ارزشگذاری هر دسته از داراییها پس از تأیید هیأت عالی، اطلاعرسانی عمومی و سپس برای اجرا ابلاغ میشود.
نظر شما