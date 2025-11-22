به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، عصر شنبه در حاشیه آئین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، در جمع خبرنگاران ضمن تشریح کارکرد این سامانه و آخرین وضعیت بانک آینده، از آغاز فاز تازهای در نظارت هوشمند بر نظام بانکی و تعیین تکلیف داراییهای مازاد بانکها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه «نظارت هوشمند» یکی از پروژههای راهبردی بانک مرکزی است که بیش از ۳ سال است پیگیری میشود، گفت: هدف این نظام تازه آن است که تخلفات احتمالی پیش از وقوع شناسایی شود تا بانک مرکزی بتواند مطابق قانون، برخورد بازدارنده انجام دهد.
فرزین تأکید کرد که نظارت در نظام بانکی چندلایه است و شامل واحدهای مختلف از جمله مبارزه با پولشویی و هیئتهای انتظامی میشود و تمام تلاش ما این است که نظارتها بهگونهای طراحی شوند که قبل از وقوع تخلف، هشدار بدهند. این الگو، ما را از نظارت پسینی به سمت نظارت پیشینی و همزمان سوق میدهد.
بانک آینده و فروش اموال مازاد
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگر سخنان خود به آخرین وضعیت بانک آینده اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارشها، بانک آینده بیش از ۲۰ شرکت زیرمجموعه دارد؛ برخی از این شرکتها ارزشمند و قابل واگذاریاند و برخی دیگر باید منحل شوند. تاکنون چند بانک برای خرید این داراییها اعلام آمادگی کردهاند و ارزیابی آنها در حال نهایی شدن است.
وی افزود: بانک آینده داراییهای گستردهای دارد از جمله ایرانمال، مشهد مال، فرمانیه مال و هتل روتانا. هرکدام از این داراییها نیاز به شیوه فروش خاص خود دارند؛ برخی مشتری دارند و مذاکرات همچنان ادامه دارد.
فرزین توضیح داد: فروش این داراییها توسط صندوق ضمانت سپردهها و هیئت گزیر انجام میشود، نه بانک مرکزی. تاکنون حدود ۶۰۰ میلیارد تومان سهام توسط صندوق خریداری شده و حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد سهامداران سهام خود را فروختهاند. سایر سهامداران نیز در صف تعیینتکلیف هستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ایرانمال گفت: ایرانمال خریدار دارد، اما هنوز قطعی نشده است. تا زمانی که قابلیت معامله و توان خرید متقاضیان احراز نشود، جزئیات اعلام نخواهد شد.
فرزین همچنین به نامه رئیس دفتر رئیسجمهور به وزیر اقتصاد در خصوص برخورد با سهامدار مقصر بانک آینده اشاره کرد و گفت: منهم این خبر را در رسانهها دیدم و موضوع در حال بررسی است.
فروش اوراق و کنترل نقدینگی
رئیس هیئتعالی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی نیز گفت: عامل اصلی رشد نرخ سود، افزایش فروش اوراق دولتی است. سهم بانک مرکزی از خرید این اوراق برای کنترل نقدینگی تعیین شده، اما این کنترل فشار زیادی بر بازار پولی وارد کرده است. وقتی نقدینگی محدود میشود، نرخ سود در بازار مالی بالا میرود.
او افزود: در حال حاضر نرخ سود در بانکها حدود ۲۳ درصد است، اما در صندوقهای درآمد ثابت به ۳۷ درصد رسیده که این وضعیت قابل مدیریت نیست. برای حل موضوع، نیاز به همکاری میان نظام بانکی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه داریم تا نرخ سود را به صورت هماهنگ کنترل کنیم.
فرزین هشدار داد: یکی از مهمترین نگرانیهای فعلی بانک مرکزی رشد فزاینده نقدینگی است. اجازه نمیدهیم رشد نقدینگی از کنترل خارج شود؛ چرا که مستقیماً بر نرخ سود، تورم و ثبات مالی کشور اثر میگذارد.
