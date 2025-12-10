سهام بانک آینده واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد: در چارچوب اجرای فرآیند «گزیر بانک آینده» و عهدهدار شدن مدیریت گزیر این بانک توسط صندوق ضمانت سپردههای بانک مرکزی و مطابق بند (۵ - ۲) مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام سهامداران (بهاستثنای سهامداران عضو مالک واحد) از سوی صندوق، از روز شنبه ۲۴ آبان ماه تا پایان روز سهشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم خریداری شده است.
بر اساس این گزارش طبق مصوبه مذکور، خرید سهام سهامداران واجد شرایط بانک آینده با نماد «وآیند» بر اساس بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر بانک انجام میشود؛ قیمتی که برابر با ۸,۹۵۰ ریال برای هر سهم تعیین شده است.
بر پایهی آخرین دادههای معاملاتی منتهی به روز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، روند خرید سهام سهامداران خُرد نتایج زیر را نشان میدهد: مجموع سهام قابل فروش سهامداران واجد شرایط حدود ۲.۵ میلیارد سهم بوده که طی این دوره، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم از سهام سهامداران واجد شرایط توسط صندوق ضمانت سپردهها خریداری شده است. این میزان معادل ۳۲.۵ درصد از کل سهام قابل فروش بوده و ارزش تقریبی آن ۷,۳۲۴ میلیارد ریال است.
روند خرید سهام با هدف صیانت از حقوق سهامداران خُرد، افزایش شفافیت و اجرای دقیق مصوبهی سران قوا تا روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. با توجه به فرصت کم باقیمانده، سهامداران در صورت تمایل میتوانند سهام خود را تا تاریخ یاد شده واگذار نمایند.
این اقدام در کنار ارزشگذاری اموال و داراییها و تعیین تکلیف تعهدات، بخشی مهم از فرآیند گزیر بانک آینده است که در چارچوب مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیأت عالی بانک مرکزی، توسط صندوق ضمانت سپردهها، بهعنوان مدیر گزیر در دست اجرا است.
