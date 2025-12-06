  1. مجله مهر
از جشن‌های پاساژی تا ماراتن بی‌عفتی؛ ویترین‌سازی سبک زندگی بی‌اصالت

فضاهای عمومی این روزها به سکویی برای نمایش سبک‌های وارداتی و پوشش‌های نامتعارف تبدیل شده‌اند و هویت فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

خبرگزاری مهر- مجله مهر: این روزها اگر سری به برخی از کافه‌های برند، بوتیک‌لاین‌ها و پاساژهای لاکچری و پر زرق و برق بزنید، چیزی فراتر از چند ساعت نشستن و گپ و گفت و قهوه خوردن، خرید لباس یا تماشا کردن ویترین‌ها می‌بینید. از جشن‌های سالگرد مراکز خرید گرفته تا دورهمی‌های غیررسمی صاحبان کسب‌وکار، پوشش‌ها و تیپ‌هایی مشاهده می‌شود که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً انتخاب شخصی یا «سلیقه متفاوت» دانست. این «نوع پوشیدن»، آهسته آهسته از یک رفتار فردی عبور کرده و به مسئله‌ای عمومی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که با خود جریان‌های فرهنگی، روانی و اجتماعی تازه‌ای می‌آورد. یعنی آنجایی که پوشش به ویترین هویت‌سازی اغراق‌شده غربی و ناهنجار تبدیل می‌شود، باید تأمل کرد که این پیام‌سازی مصنوعی چه تأثیری بر ذهنیت عمومی دارد و چگونه آرام‌آرام فرهنگ را از محورهای اصیل و هویت‌مند خود دور می‌کند.

کافه‌ها محل نمایش سبک زندگی می‌شوند

بسیاری از کافه‌های برند در شهرها امروز به سکوی نمایش استایل‌های ناهنجار غربی و نامتعارف تبدیل شده‌اند. کسانی که به این فضاها تردد می‌کنند، گاهی ناخواسته و گاهی آگاهانه با پوشش‌های خاص خود توجه‌ها را جلب می‌کنند و این نوع پوشش برای خیلی‌ها نوعی برداشت رسانه‌ای و عجیب و غریب به کار می‌رود. چنین فضایی به راحتی می‌تواند رفتارهای دوپهلو و احساس ناامنی روانی را در بین افراد ایجاد کند؛ آن هم در جامعه‌ای که معیارهای اخلاقی و عرفی در لایه‌هایش جریان دارد.

پاساژها میزبان جشن‌هایی با پوشش‌های خارج از عرف می‌شوند

اینکه مراکز خرید برای تبلیغ و جذب مخاطب جشن بگیرند، امری رایج است. اما وقتی این جشن‌ها تبدیل می‌شود به شوک بصری و نمایش پوشش‌های عجیب و سبک‌های کاملاً متضاد با فرهنگ اصیل ماجرا شکل دیگری به خود می‌گیرد. لباس‌های بدن‌نمای افراطی، مدل‌های کپی‌شده از شبکه‌های خارجی و استایل‌هایی که خارج از عادت‌های اجتماعی جامعه ایرانی هستند، پیام پنهان این صحنه‌ها، عادی‌سازی گسست فرهنگی است؛ جایی که برهنگی جای هویت و اصالت را می‌گیرد و همچنین حریم آرامش دیگران را می‌شکند و حس غریبگی را به متن زندگی شهری تزریق می‌کند.

همه این‌ها در ظاهر رویدادهایی پراکنده و محلی به‌نظر می‌رسند همانند جشن‌های تبلیغاتی در پاساژها یا مراسم ورزشی در مناطق توریستی ولی وقتی نشانه‌ها را کنار هم می‌گذاریم، تصویری بزرگ‌تر به چشم می‌آید؛ تصویری از دگرگونی سبک زندگی که نتیجه انتخاب‌های جامعه نیست بلکه تحت تأثیر الگوهای وارداتی و بی‌ریشه رخ می‌دهد و باعث ایجاد فاصله آگاهانه این رویدادها از چارچوب‌های فرهنگی و تبدیل‌شدن‌شان به تریبون‌هایی برای نمایش تنانگی و هویت‌زدایی است.

ماراتن کیش؛ نشانه‌ای از سوءبرداشت آزادی تا تخریب تصویر زن ایرانی

در برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» شاهد همین اتفاقات بودیم که به‌جای تقویت استانداردهای فرهنگی، موجب شکل‌گیری نگرانی‌های تازه شد در حالی‌که این ماراتن می‌توانست طرحی نو در ورزش همگانی باشد ولی آنچه که دیدیم فاصله معناداری با انتظارات عمومی داشت.

این ماراتن به جای اینکه صحنه‌ای از الگوی ورزش حرفه‌ای و اخلاقی باشد، انگار نوعی بی‌اعتنایی به فضای فرهنگی و بومی بود و پوشش و رفتارهایی که نه‌تنها با حساسیت‌های فرهنگی جامعه همخوان نبودند بلکه تصویری تحریف‌شده از زنان ایرانی به نمایش گذاشتند. این در حالی است که سال‌هاست زنان ورزشکار کشورمان در مسابقات جهانی با پوشش کامل پا به پای ورزشکاران دیگر کشورها رقابت می‌کنند.

اما می‌بینیم این ماراتن به ویترینی برای عادی‌سازی الگوهایی تبدیل شد که با فرهنگ جامعه ایران پیوندی ندارند و با پر رنگ‌تر شدن این گزاره برهنگی شکافی عمیق میان برداشت‌های فرهنگی و اصالت ایجاد می‌کند و اگر در فضای مجازی این نوع رفتارها بازتولید شود بدون شک در ذهن جامعه به هنجار تبدیل خواهد شد.

این موضوع باید یادمان بماند که چنین رویدادهای بزرگی حامل معنا و پیام و هویت اصیل فرهنگی ما هستند و ماراتن کیش به جای آنکه حس هم هویتی و غرور ملی را تقویت کند، به بستری برای تکثیر الگوهای بیگانه تبدیل شد.

خطر فرسایش هویت و تقویت نگاه تقلیدی

پوشش بخشی از هویت فرهنگی ما است. وقتی پوشش‌های عجیب و دور از عرف در فضای عمومی رایج شوند، این حس ایجاد می‌شود که «هویت اصیل» کم‌کم از صحنه کنار می‌رود. مسأله از «پوشش بی‌قاعده» شروع می‌شود اما در ادامه به «تغییر ارزش‌ها» می‌رسد؛ جایی که پوشش اصیل و با هویت، از معنا تهی و تبدیل به رقابت برای جلب نگاه و «پرفورمنس اجتماعی» می‌شود؛ پرفورمنسی که البته بیشتر تقلیدی است تا خلاقانه.

سکوت و غفلت مسئولان و نظارت ضعیف

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که مسئولان و متولیان فرهنگی و اجتماعی، روند شکل‌گیری این سبک‌های وارداتی و نامتعارف را نادیده می‌گیرند یا واکنشی نشان نمی‌دهند. غفلت یا بی‌توجهی به این فضاها، چه در رویدادهای جمعی و چه در مراکز عمومی، به نوعی چراغ سبز ضمنی برای تکرار این الگوها است. وقتی نظارت و هدایت فرهنگی ضعیف باشد، این نوع سبک ناهنجار و بی‌هویت با پیام‌های تقلیدی تقویت می‌شوند و امکان بازتولید این رفتارها در سطح جامعه و فضای مجازی افزایش پیدا می‌کند و فاصله میان ارزش‌های اصیل و سبک‌های تقلیدی عمیق‌تر می‌شود.

از سوءتفاهم تا دوقطبی اجتماعی

وقتی گروهی بدون درک زمینه‌های فرهنگی، صرفاً ترندهای خارجی را تقلید می‌کنند و لباس‌های بدن‌نمای برهنه می‌پوشند، پیام واضحی به جامعه فرستاده می‌شود: ارزش‌ها و هویت فرهنگی کنار گذاشته شده‌اند و جای آن را نمایش‌های بی‌ریشه گرفته است.

روند مشاهده شده در کافه‌ها، پاساژها و رویدادهای مردمی نشان می‌دهد که پوشش و سبک زندگی، فراتر از انتخاب یک فرد به بخشی از جریان فرهنگی عمومی تبدیل شده است. وقتی الگوهای تقلیدی و نامتعارف در این فضاها غالب می‌شوند، تصویر واقعی هویت با اصالت دچار ابهام خواهد شد و فاصله میان رفتارهای فردی و ارزش‌های اصیل جامعه آشکارتر می‌شود. توجه به هم‌راستایی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی با اصول و حساسیت‌های بومی، تنها راه جلوگیری از فرسایش هویت فرهنگی است.

    • سرباز ایران اسلامی IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      45 114
      پاسخ
      سلام. از زمان رئیس جمهوری خاتمی و وزیر ارشادش این برنامه بی حجابی و ولنگاری شروع شد.
    • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      153 44
      پاسخ
      اصلا هم اینگونه برنامه ها نامتعارف نیست و کاملا هم درست و پسندیده و مورد تاییده
      • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        41 10
        بعضی ها فکر می کنند یک عده خانم با تیشرت و روسری نیم بند بودند نه خیر اینها عکس هایی که رسانه های رسمی منتشر می کنند واقعا اتفاق کیش نادر و به احتمال زیاد عامدانه بوده من فکر می کنم بیزینس ها برای جلب توجه به کیش و پول در آوردن بیشتر این کار رو کردند و می کنند خصوصا که الان تعطیلات کریسمس نزدیکه
      • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        29 26
        بله مورد تایید شیطان هست که اصلا مهم نیست مهم اینکه ببینیم چی مورد تایید خداست
      • عقل سلیم IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        12 14
        عیارومعیار چگونه زیستن آدمی را خداوندیکتا تعیبن میفرماید نه این خلق ضعیف گنهکار که به فرمایش الهی حتی قدرت دورنمودن‌پشه‌ای راهم ازخودندارد وخداوندعالمیان وآدمیان اولاًتقواپیشگی وحیا را تنهاشرط رستگاری آدمی قراردازه وبعداینکه حجاب وپوشش برمبنای حیا،عفاف وپامی را نیز مختص آدمی قرار دادکه این مهم درتمامی کتب آسمانی ادیان الهی فرموده شده است.حقیقتاًبعضی ازاین جوانان ونسلهای کنونی راچه شده؟!ازخداوآخرتتان‌بترسیددرمحضرخداشرم وحیاکنیدباحجاب،غیرتمند،چشم پاک،مؤدب وباحیاباشید.
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      109 32
      پاسخ
      در تمامی کشورهای دنیا همه تیپ فردی زندگی می کند حالا با حجاب و بی حجاب! حتی کشورهای مسلمان و شیعه دار از جمله عراق ترکیه عربستان قطر لبنان فلسطین هند پاکستان ارمنستان و ...!! آیا این کشورها بی هویت و دچار فرسایش عفت شده اند؟ آیا خدا آنها را دوست ندارد و حتی باران هم در این کشورها نمی بارد؟ چرا جای خدا تصمیم گیری می کنید چرا می خواهید با زور مردم را مجبور به کاری کنید که خدا هم مخالف آن است و نارضایتی ایجاد کنید تا کشور را بهم بریزید. سود شما در چیه؟ چرا واقعیت جهان را درک نمی کنید
      • ایران مظلوم IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        57 8
        ولله بعنوان یک انسان که خانواده کاملا محجبه دارم و پرونده ام پاک هست میگم ،،دیگه نمیشه،،،نه با زور نه با توهین ،،،الان کل کشورهای اسلامی در اون پوشش آزاده ،،هیچ کار فرهنگی نکردید چونکه نداشتید فقط زور و بگیر و ببند .،،،،الان هم این پوشش بالای ۵۰ درصد جامعه شده، ،باید راه کاری پیدا کرد برای کنترل و زندگی. درست در کنار هم ،،،و کار فرهنگی برای پیشگیری یا اصلاح پوشش نه حرف الکی زدن و یا برخورد خشن...در پشت درها و دیوارها و خانه ها که وضعیت واویلا و افتضاح هست ،،
    • ES ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      32 66
      پاسخ
      واقعا خجالت آوره الان باید گفت پس انقلاب صورت گرفت که چه اتفاقی تو این کشور بیفته این تعداد شهید دادیم برای چی کسی نیست به داد ما برسه
    • ایرانی IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      49 4
      پاسخ
      جزیره کیش تازه شده مثل بالاشهرتهران.
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      28 14
      پاسخ
      با مردم باید مدارا کرد اما عده ای دارند از این کارها پول در می آورند، مال های کیش و سهامداران انها پشت این قضایا هستند، با یوتوبرها و بلاگرها هماهگند و با نیمه برهنگی ها سازماندهی شده ویو و توجه جلب می کنند.
    • مجید بهرام بیگی AT ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      20 57
      پاسخ
      هر غلطی کشورهای دیگر میکنند ما هم نبایس بکنیم و قبول کنیم.در بعضی کشورها کرم و مار میخو رند ما هم بایس بخوریم؟ ده مدل لباس حجاب ایرانی را برای مردان و زنان به مردم ارایه دهید و بس.هر گونه پوشش دیگر حجاب ایرانی شناخته نخواهد شد.هر گونه سرپیچی از قانون پوشش ایرانی با جریمه های سنگین مالی و در صورت سرپیچی مجدد با کاهش رفاه اجتمابی ( اجازه نداشتن برای ورود به موسسات عالی ودانشگاه برای یک سال یا نداشتن گذرنامه برای بک سال یا گواهینامه رانندگی یا قبول نشدن برای کارهای دولتی و غیره) جواب داده خواهد شد.
      • زهرا IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        3 5
        احسنت
    • رضا IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      29 3
      پاسخ
      حالا این برنامه هیچ نکته مثبتی نداشته مثل رونق اقتصادی و گردشگری... به جای اینهمه مخالفت وتعطیلی که راحت ترین کار برای مسئولان هست درخواست شود. مدیریت شود ..تا بهانه دست کسانی که نمی خواهند ایران .به صنعت گردشگری بر گردد داده نشود ...قطعا شرکتهای مسافرتی و‌حتی کشورهای مسلمان همسایه از مخالفین رونق گردشگری ایران هستند. چون می دانند .ایران اگر به صنعت توریست بر گردد آنها ضرر می کنند ....صنعت گردشگری رونق صنایع دستی رونق هتل داری رستوران داری و‌تجارت ..روتق حمل ونقل . و‌کاهش فقر ...کمی تفکر
      • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        14 3
        صنعت گردشگری آخرین خط دفاع اقتصاد است، همین الان در حال مرگه، کی مسئولین میخوان بفهمند رقابت در عرصه ی اقتصاد و تجارت و توریسم با کشورهای همسایه از گیر کردن در یک گره کور مهم تر است
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      12 7
      پاسخ
      کلا نه ایران بلکه جامعه بشریت رو به زوال و نابودی هست، همه جا دنبال هر راهی هستن الی اون راهی که خدا ازشون خواسته، ملت مثلا آزاد در حالی که انسان یا بنده خداست یا بنده شیطان ، اللهم عجل لولیک الفرج
    • ناشناس IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 24
      پاسخ
      حجاب میراث حضرت زردشت هست چرا یک میراث سه هزار ساله باید فدای غرب گراییان بشه لطفاً به کشف حجاب و برهنگی مقابله کنید زنده باد فرهنگ ایرانی نه فرهنگ غربی
      • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        4 3
        مدرکی هم برای این حرفت داری؟
    • محمود IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      17 8
      پاسخ
      شما دولت دیگه زیادی شلوغش کردید وشورشو درآوردید این کجاش بی‌حجابی حتما می خواستید دو ماراتن با چادر وچشم بند باشه مگه تو عهد بوقیم
    • یاسر بن عامر IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 10
      پاسخ
      بی عفتی کردن غیر قابل پذیرش و زشته. بی عفتی در اجتماع بی عفتی در سیاست بی عفتی در اقتصاد بی عفتی در حق مردمان همهء اینها زشت و ناپسند و مخالف فطرت آدمیست‌.
    • م آ IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 11
      پاسخ
      وقتی خانواده اصالت ندارد، چنین میشود، خانواده ویران شده، چنین میشود، خیلیا میخوان بی ارزشی خودرا نشان دهند!خب بذارید چنان کند، ارزش سقوط شده شون همینه آخه!
    • علی IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      11 6
      پاسخ
      برگزاری این نوع مسابقه بی نظیر بود.
    • ناشناس IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 0
      پاسخ
      همه این مسائل نتیجه سالها سیاست اشتباه،توام با سرکوب حداقل خواسته نسل‌های مختلف،تعابیر و تفسیر های افراطی از دستورات مذهبی و قوانین دینی هست،نادیده گرفتن قانون عمل وعکس العمل در مسائل اجتماعی و عدم روشنگری آگاهانه فرهنگی و دینی و تبلیغاتی،باعث فاصله گرفتن خیل بزرگی از جوانان و آحاد مردم از حتی از اولیه ترین مسائل اعتقادی شده،متاسفانه این مسابقه ماراتن نمایشگر عقب افتادن متولیان فرهنگی و دینی جامعه ما از وقایع امروز و حتی فردا شده، و همین ماجرا دشمنان هوشمند این ملکت را جری کرده تا به ما بتازند،
    • ناشناس IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      9 11
      پاسخ
      چند روز دیگه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها روز زن هست حیف حضرت زهرا سلام الله چراهیچکس جلواین بی بندوباری ها نمیگیره طوری شده که میگیم قربون پوشش زنهای خارج
    • IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 7
      پاسخ
      حیف خون شهدا 😔😔
    • IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 0
      پاسخ
      خدا کنه برگردیم به سالهای گذشته که اصلا موضوع بدحجابی و بیحجابی مطرح نبود همه مثل یک خانواده با نشاط و ارامش کنار هم زندگی میکردیم همه شاد بودند شهر پر از عروسی و شادی و نشاط بود چی شده مردم اینهمه عوض شدند
    • مهرناز IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      عده ای بی هویت فرهنگی،باتحریم ها پولدار شدند،اکنون این رفتار های غیر متعارف از فرزندان، همان تازه به دوران رسیده،سر می زند،آنان در صدد هستند،رفتارهای غربی را رواج داده،برنظام کشورتحمیل کنند.
    • بنده خدا IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 1
      پاسخ
      خدا لعنت کند کسانی که با عملکرد بد خود و چراغ سبز دادن به این بی عفتی ها عامل اصلی این گناه بزرگ هستند.
    • محمد IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 2
      پاسخ
      کسانی که میگن اشکال نداره اولا بی احترامی به قانون هستش و دوم اینکه این افراد که میگن مشکلی نیس خودشون دوست دارن ناموس مردم لخت و بدحجاب باشن که ازش لذت ببرن
    • هالو IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دمتون گرم خیلی هم عالی.
    • ایرانی واقعی خائن نیست IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      بیشتر این آدما که ادا و اصول غربی ها رو در میارن یا نو کیسه تازه بدورانند یا آدمای بدبختی که میخوان ادای لاکچریها رو در بیارن و با کلاس بنظر برسند و جالب اینکه مردها بیشتر از زنان در مقابل حجب و حیا و عفت و حجاب عرفی مقاومت می‌کنند
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کسانی که به قانون دهن کجی میکنن باید گردنشون شکست حالا یا درمورد حجاب یا اجرا نکردن قانون حجاب یا در رانندگی ویا هرقانونی

