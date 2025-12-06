محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات اخیر بازار در زمینه تأمین برنج وارداتی، از آغاز توزیع گسترده این محصول در سراسر استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و کارگروه تنظیم بازار استان، از دو روز گذشته ۱۲۷۰ تن برنج وارداتی برای عرضه در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این محموله از طریق فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های تعاونی بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود، افزود: امروز نیز در حضور حجت‌الاسلام نقدعلی، نماینده مردم، روند تخصیص و بارگیری این محموله‌ها در مجموعه غله مورد نظارت قرار گرفت.

ضیایی با تأکید بر اینکه ذخایر برنج در انبارهای دولتی و خصوصی کافی است، تصریح کرد: با آزاد شدن واردات و برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روزهای آینده مشکلات بازار به حداقل می‌رسد و مردم نیازی به صف ایستادن یا مراجعه به نقاط خاص نخواهند داشت.

مدیرکل غله استان اصفهان درباره شیوه دسترسی مردم به این برنج‌ها توضیح داد: تخصیص سهمیه‌ها بر اساس بُرش‌های شهرستانی تعیین‌شده توسط سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌شود. نمایندگان یا مباشرین فرمانداری‌ها حواله‌ها را دریافت کرده و پس از حمل محموله به شهرستان، توزیع آن با تصمیم کارگروه‌های تنظیم بازار شهرستان‌ها در فروشگاه‌های بزرگ انجام خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، بازار برنج در استان به ثبات کامل بازگردد.