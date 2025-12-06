  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

تکذیب خبر خودکشی یک متهم در زندان وکیل آباد

خبر منتشر شده در رسانه‌های معاند مبنی بر اقدام به خودکشی یک متهم در زندان از سوی معاون قضائی رئیس کل و رابط ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه در دادگستری استان خراسان رضوی تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر اعلام کرد: در پی انتشار خبری در برخی سایت‌ها و رسانه‌های معاند مبنی بر اقدام به خودکشی فردی به نام میترا عباسی در زندان وکیل آباد مشهد، با استعلام صورت گرفته و بررسی‌های به عمل آمده موضوع اقدام به خودکشی مشارالیها صحت نداشته و تکذیب می‌شود.

مینا یاری

