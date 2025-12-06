  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

اعتراض رئیس سازمان نظام پرستاری به ظفرقندی

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی بیمه پشت درهای بسته و بدون حضور نماینده سازمان نظام پرستاری، معترض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، احمد نجاتیان، در این نامه نوشت: طبق اعلام رئیس دفتر رئیس جمهور قرار شد نمایندگان سازمان نظام پرستاری در جلسات مرتبط با تعرفه پرستاری در سطح مدیران و شورای عالی بیمه حضور داشته باشند که این دستور طی نامه شماره ۱۳۷۰۳۵ مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به وزارت بهداشت ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه مورخ ۸ آذر ۱۴۰۴ شورای عالی بیمه هر چند میزان رشد تعرفه پرستاری در سال ۱۴۰۵ کمی بیش از متوسط جز حرفه‌ای در نظر گرفته شده است ولی به رغم حضور حدود ۱۰ نفر از افراد غیرعضو در جلسه مذکور و برخلاف دستور صریح رئیس دفتر رئیس جمهوری، سازمان نظام پرستاری که نماینده قانونی ۳۰۰ هزار نفر از جامعه بزرگ پرستاری کشور است، نامحرم شناخته شده و برای شرکت در جلسه تصمیم گیری در خصوص میزان افزایش سالیانه تعرفه پرستاری دعوت نشده است.

نجاتیان تاکید کرد: تصمیمات پشت درهای بسته و بدون لحاظ شدن نظر نمایندگان قانونی جامعه پرستاری اتخاذ شده و این روش بر خلاف مصوبات و توصیه‌های دولت و مشی رئیس جمهور است.

وی نوشت: سازمان نظام پرستاری ضمن اعلام مراتب اعتراض خود در خصوص تصمیمات متخذه، خواهان برگزاری جلسه مجدد شورای عالی بیمه و تجدید نظر در تصمیمات است و همچنین اعلام می کند این سازمان تا این مرحله تمامی تلاش خود را برای پیگیری مطالبات برحق جامعه پرستاری از روش‌های قانونی انجام داده است ولی ظاهراً گروهی در ساختار وزارت بهداشت، بر خلاف نظر جناب عالی و رئیس جمهوری، با بی اعتنایی به جامعه پرستاری و مطالبات بر حق پرستاران، قصد تحریک گروه پرستاری را دارند که نیاز است در شرایط حساس اجتماعی، هر چه سریع‌تر برخورد قانونی با این افراد صورت گیرد.

کد خبر 6679688
حبیب احسنی پور

    • ناشناس IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      رییس جمهور لطفاً نادیده گرفتن جامعه پرستاری رو در این مورد مهم پیگیری نماید

