ظفرقندی: پرستاران به خاطر معیشت مهاجرت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا ظفرقندی، در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه پرستاری و مشمولان اجرای قانون بهره‌وری کادر درمانی که تنها پرستاران را شامل نمی‌شود، اظهار داشت: در گام نخست تلاش کردیم پرداختی‌های مربوط به بهره‌وری را افزایش دهیم؛ بر اساس مصوبه جدید، این مبلغ به ۲۵ هزار تومان در ساعت رسید که مجموع آن حدود ۸۵ هزار تومان خواهد شد.

وی با اشاره به جذب گسترده نیروی انسانی در وزارت بهداشت، افزود: در فراخوان جدید سازمان امور استخدامی، ۲۷ هزار نفر نیرو وارد سیستم وزارت بهداشت شدند که در مراحل نهایی ورود به سامانه هستند و از این تعداد حدود ۱۲ هزار نفر پرستار بوده؛ این اقدام به طور طبیعی موجب کاهش بار کاری و فشارهای موجود بر پرستاران خواهد شد.

وزیر بهداشت درباره وضعیت حقوق و معیشت پرستاران، یادآور شد: پیگیری‌های لازم از طریق دولت در حال انجام است، زیرا افزایش حقوق‌ها نیازمند اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای دولت است. مکاتبات مربوطه انجام شده و امیدواریم در لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه خواهد شد، امکان افزایش حقوق پرستاران فراهم شود.

وی با اشاره به تأثیر مشکلات معیشتی بر مهاجرت پرستاران، خاطرنشان کرد: زیست بهتر و تأمین معیشت مناسب از مهم‌ترین برنامه‌های اصلی وزارت بهداشت است؛ عامل مهاجرت پرستاران، شرایط معیشتی است و ما برای بهبود این وضعیت برنامه‌ریزی کرده‌ایم.