وجود یک گروه مخالف «نظام پرستاری» در وزارت بهداشت

احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع تصویب تعرفههای پرستاری در شورای عالی بیمه که بدون نماینده سازمان نظام پرستاری اتفاق افتاده است، اشاره کرد و گفت: این تصمیم بدون حضور نماینده و پیشنهاد سازمان نظام پرستاری، قانونی نیست.
وی افزود: حضور نماینده پرستاری در جلسات شورای عالی بیمه، دستور رئیس جمهوری و مصوبه دولت را دارد، بنابراین، ما هم مجدد نامهای اعتراض آمیز نسبت به چنین مصوبهای زدیم و خواستار تشکیل جلسه شورای عالی بیمه با حضور نماینده نظام پرستاری هستیم.
نجاتیان با عنوان این مطلب که همچنان منتظر پاسخ نامه اعتراضی خود هستیم، گفت: ما «اپوزیسیون» نظام سلامت نیستیم که در جریان این قبیل تصمیمات قرار نگیریم. اما، ظاهراً گروهی در داخل وزارت بهداشت، نمیخواهند روشی که ما برای همراهی با وزارت بهداشت در پیش گرفتهایم، ادامه یابد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در پاسخ به این سوال که اگر همین مصوبه شورای عالی بیمه برای افزایش تعرفههای پرستاری بدون تغییر بماند، شما چه اقدامی میتوانید انجام دهید، افزود: در آن صورت چارهای نداریم جز اینکه بپذیریم. اما، افزایش ۵۰ درصدی کارانه پرستاری در سال آینده، عدد قابل قبولی نیست.
وی در توضیح بیشتر این موضوع، گفت: کارانه ای که پرستار در یک ماه دریافت میکند، ۴ میلیون تومان است که اگر ۵۰ درصد هم اضافه شود؛ به ۶ میلیون تومان میرسد که مشکلی را حل نمیکند.
نجاتیان با عنوان این مطلب که سازمان نظام پرستاری را محکوم به همراهی بیش از حد با وزارت بهداشت میکنند، افزود: ما این انتقادها را به جان خریدهایم که اهداف پرستاری پیش برود، اما عدهای مایل هستند این انتقادات به سمت اعتراض در خیابان برود.
نظر شما