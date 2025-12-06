به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد علینیا، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸ تهران، از آغاز جشنواره تولیدات موبایلی هفتآسمان؛ هفتحوض در میدان نبوت خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف فراهمکردن میدان نقشآفرینی برای نوجوانان، خانوادهها و شهروندانی که علاقهمند به روایتگری، ثبت لحظات اجتماعی و تولیدات رسانهای از سازه بازنمایی شده صحن انقلاب هستند، برگزار میشود.
وی افزود: رسانههای مردمی، امروز نقش مهمی در بازنمایی زیست شهری، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی دارند. ما با برگزاری این جشنواره تلاش داریم روایتهای اصیل، خلاقانه و روزآمد از صحنه انقلاب، آئینها، زیارت و لحظات انسانی را به نمایش بگذاریم.
علینیا محورهای جشنواره را بازنمایی صحنه انقلاب، نوآوری و خلاقیت، موضوعات معنوی و آئینی، و مسائل اجتماعی و خانوادگی عنوان کرد و ادامه داد: شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالب روایتهای کوتاه موبایلی، لحظات خانوادگی و دوستانه، روایتگری، مستندسازی، مصاحبه، جزئیات صحنههای زیارت و نگاههای خلاقانه تصویری ارسال کنند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸ همچنین درباره زمان و مکان برگزاری جشنواره گفت: این برنامه از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در میدان نبوت (هفتحوض) برگزار میشود و همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، آئین اختتامیه و داوری نهایی آثار انجام خواهد شد و علاقمندان میتوانند از طریق آدرس https://survey.porsline.ir/s/MxUqkdNz در این جشنواره ثبتنام کنند.
علینیا با بیان اینکه برای آثار برگزیده جوایز ویژه در نظر گرفته شده افزود: منتخبین جشنواره در مراسم اختتامیه معرفی و آثار برگزیده در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
