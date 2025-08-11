حماسه اربعین در قاب تصویر هنرمندان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با هدف مستندسازی هنرمندانه راهپیمایی عظیم اربعین در عراق و جاماندگان اربعین در پایتخت، نخستین دوره سوگواره عکس و فیلم «نگارشهر» را با محوریت موضوعی «إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ» و تحت عنوان «مسیر عاشقی» برگزار می‌کند. این رویداد فرهنگی، دعوتی است از عموم هنرمندان، شهروندان و کارکنان شهرداری تا راویان این حماسه خدمت و دلدادگی باشند.

این سوگواره با چشم‌انداز تبدیل شدن به معتبرترین رویداد هنری-فرهنگی در زمینه مستندسازی رویدادهای بزرگ شهری و ایجاد یک آرشیو هنری فاخر از چهره معنوی پایتخت، اهداف کلانی را دنبال می‌کند. از جمله این اهداف می‌توان به ارائه روایتی هنرمندانه برای مقابله با تصویرسازی‌های رسانه‌های بیگانه، ایجاد آرشیو بصری استراتژیک، بازنمایی چهره «شهر خدمتگزار» و شناسایی و حمایت از استعدادهای نو در زمینه عکاسی و فیلم‌سازی اشاره کرد.



محورهای موضوعی

محورهای موضوعی این رویداد هنری، بستری برای خلق آثار خلاقانه و الهام‌گرفته از جلوه‌های معنوی و اجتماعی مراسم فراهم می‌آورد. هنرمندان می‌توانند با نگاهی نوآورانه به ثبت و ارائه آثار خود بپردازند. نخستین محور، «شهر، مسیر عاشقی» است که به نمایش تلاقی معماری و بافت شهری تهران با سیل جمعیت عزادار می‌پردازد و جلوه‌ای از هم‌نشینی فضای شهری با شور و حال معنوی مردم را به تصویر می‌کشد.

محور دوم، «سیمای خادمان شهر» نام دارد و بر روایت‌های تصویری از تلاش خالصانه کارکنان شهرداری، نیروهای انتظامی و خادمان موکب‌های مردمی متمرکز است که با ایثار و همت، خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده دارند.

سومین محور، «نسل به نسل در مسیر» است که حضور پرشور خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و سالمندان را در کنار هم، به‌عنوان نماد تداوم فرهنگ و سنت‌های مذهبی، به نمایش می‌گذارد.

چهارمین محور، «چهره (پرتره) جاماندگان» است که به ثبت حالات معنوی، لحظات ناب دعا و نیایش شرکت‌کنندگان می‌پردازد و احساسات و ارتباط قلبی آنان را در قاب تصویر جاودانه می‌سازد.

بخش‌های رقابتی و جوایز

این سوگواره در سه بخش اصلی برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود که هر یک به‌گونه‌ای خاص، زمینه بروز خلاقیت و بیان هنری را فراهم می‌آورد. نخستین بخش، عکاسی حرفه‌ای است که شامل تک‌عکس‌هایی با مفهومی عمیق و قدرت بالای انتقال پیام می‌شود؛ آثاری که بتوانند با یک قاب، روایتگر داستانی کامل و اثرگذار باشند.

دومین بخش، ویدئوی کوتاه در قالب مستند، کلیپ یا روایت موبایلی است که تولید فیلم‌های ۳ تا ۵ دقیقه‌ای را شامل می‌شود و از شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود با استفاده از تصویر و صدا، لحظات ناب و روایت‌های خاص خود را به اشتراک بگذارند.

سومین بخش، ویژه عکاسی با تلفن همراه (نسل نو) است که به کودکان ۸ تا ۱۲ سال اختصاص دارد و با هدف شناسایی استعدادهای نوپا و پرورش نگاه هنری در نسل جدید طراحی شده است.

به منظور قدردانی از برگزیدگان، در هر دو بخش فیلم و عکس جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد. نفر اول ۵۰ میلیون تومان، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره دریافت می‌کند. نفر دوم از جایزه ۴۰ میلیون تومانی به همراه دیپلم افتخار و تندیس برخوردار می‌شود و نفر سوم ۳۰ میلیون تومان، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را دریافت خواهد کرد. همچنین به آثار حائز تقدیر در هر بخش، مبلغ ۵ میلیون تومان به همراه دیپلم افتخار اهدا می‌شود تا تلاش و خلاقیت همه هنرمندان شرکت‌کننده پاس داشته شود.

داوران جشنواره

داوران بخش عکس: علیرضا عطاریانی، سیدشهاب‌الدین واجدی و علی‌اصغر داودآبادی فراهانی

داوران فیلم: مرتضی شعبانی، علی سردرودیان و محسن اسلام‌زاده

زمان و نحوه ارسال آثار

گاه‌شمار برگزاری این جشنواره و نحوه ارسال آثار به‌صورت دقیق زمان‌بندی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب در آن حضور یابند. آخرین مهلت ارسال آثار روز ۳۰ مرداد تعیین شده و پس از آن، فرآیند داوری در تاریخ ۶ شهریور انجام خواهد شد. نتایج این داوری و اطلاع‌رسانی به هنرمندان راه‌یافته به مرحله نهایی، در روز ۸ شهریور اعلام می‌شود. زمان دقیق برگزاری آئین اختتامیه و گشایش نمایشگاه آثار برگزیده نیز در آینده و به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال آثار خود (حداکثر ۵ اثر در هر بخش) به کانال جشنواره در پیام‌رسان «بله» به نشانی negarshahr@ مراجعه کنند. شرکت در این سوگواره برای همگان آزاد و رایگان است.