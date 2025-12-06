دانشجویان با تخفیف ویژه از برج میلاد بازدید کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی برج میلاد اعلام کرد: بازدید از برج میلاد به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذر ماه با تخفیف ۵۰ درصدی خواهد بود و این قشر فرهنگی می‌توانند از مجموعه برج میلاد با این تخفیف ویژه بازدید داشته باشند.

بر این اساس تمامی دانشجویان در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذرماه می‌توانند از طبقات مختلف برج میلاد از ساعت ۹ الی ۲۰:۳۰ بازدید داشته باشند.

دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی به هنگام تهیه بلیت، از تخفیف ۵۰ درصدی خرید برخوردار شده و روز به یادماندنی را در برج میلاد برای خود ثبت کنند.