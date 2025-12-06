به گزارش خبرنگار مهر، اولین کمیته برگزاری اجرایی سازی سند راهبردی امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور با حضور حجت الاسلام محمدمهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسین دیوسالار معاون علمی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات، محمدرضا نوروزپور، معاون رسانهای وزارت ارشاد و نمایندگانی از سازمانها و نهادهای دیگر در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
ایمانی پور گفت: توجه به ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور همواره مورد اهتمام رهبری و دولت بوده است، اما متأسفانه عملکرد دستگاههای مسئول در این حوزه همواره متناسب با این اهمیت نبوده است. در حالی که کشورهای سراسر جهان از دیاسپورای خود بهنحو احسن بهره میبرند، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز میتوانند در فراز و نشیبهای مختلف کشور، بهویژه در بحرانها و فرصتهای استراتژیک، نقش کلیدی ایفا کنند.
وی افزود: جنگ، علیرغم تمام تلخیهایش، یکی از برکاتش بازگشت توجه به هویت ایرانی و تقویت پیوندهای میان ایرانیان جهان بود. در حقیقت، یکی از قلههای آن دوران، وحدت و همدلی بینظیر ایرانیان در اقصی نقاط جهان بود.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت سیاستگذاری در حوزههای عمومی فرهنگی را بر عهده دارد، در حالی که پیگیری موضوع ایرانیان خارج از کشور بر عهده شورای سیاستگذاری بینالملل دفتر رهبری است. این شورا از سازمان مربوطه خواست تا پیشنویسی برای تدوین سندی جامع ارائه دهد، تا در نهایت این سند مصوب شود.
وی بیان داشت: حضور اراده جمعی و عزم راسخ برای داشتن چنین سندی، این جلسه را مبارک و امیدبخش میسازد؛ چرا که اراده یک جمع محقق، گامی اساسی برای رقم خوردن اتفاقات مبارک در این حوزه محسوب میشود.
ایمانی پور افزود: شورای ایرانیان خارج از کشور که در دست تأسیس است، چهار کمیسیون کلیدی خواهد داشت که بزرگترین آنها، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی است. هدف این است که کارهای عقبافتاده در این حوزه، با رویکردی جهشی و هوشمند پیش برده شوند.
وی در پایان اشاره کرد: خارج از کشور لایق بهترینها و بالاترین سطح خدمات هستند. ما بهشدت در پی ایدهپردازی خلاقانه در این حوزه هستیم و در آیندهای نزدیک، نشستی را با حضور چهرههای برجسته ایرانی ساکن خارج از کشور برگزار خواهیم کرد تا در کنار آنان، چالشها، فرصتها و راهکارهای همکاری را مرور کنیم.
