سند راهبردی ایرانیان خارج از کشور نوشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه کارگروه بررسی آخرین وضعیت تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: درباره امور ایرانیان خارج از کشور کوتاهی کردیم و از ظرفیت فرهنگی و اقتصادی آنها بهره نبردیم، خیلی آرزویشان این است بیایند ایران کار خیر انجام دهند، اما راهکار آن فراهم نیست.

وی افزود: برای استفاده از ظرفیت دانشمندان و نخبگان ایرانی در خارج از کشور نیازمند برنامه‌ریزی به دور از تنگ‌نظری هستیم و نباید این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر رویکردهای فرهنگی درباره مسائل ایرانیان خارج از کشور گفت: باید نسبت به نظام مسائل ایرانیان خارج از کشور رویکرد فرهنگی داشت در این زمینه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می‌تواند راهبردهای لازم را ارائه دهد و در تدوین سند از این منظر به وزارت خارجه کمک کند. سند راهبردی ایرانیان خارج از کشور باید به سرعت نوشته شود چرا که افراد زیادی تمایل دارند که به ایران برگردند و در حوزه‌های مختلف علم، فناوری و فرهنگ و اقتصاد مشغول به فعالیت شوند.

ایجاد میز ایرانیان خارج از کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

محمود حاجیلویی دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در این نشست با تأکید بر رویکرد همدلانه گفت: امروز نیاز داریم که این سند به‌سرعت تصویب شود و از آنجایی که حوزه بزرگی است به هماهنگی و تعامل بین دستگاهی نیاز دارد.

وی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به‌عنوان متولی دیپلماسی فرهنگی قلمداد کرد و گفت: این سازمان با هماهنگی هیئت امنا، سندی را در زمینه ایرانیان خارج از کشور نوشته که می‌توان با گنجاندن منویات سایر دستگاه‌ها آن را تکمیل کرد. باید روی ساز و کار با همدیگر توافق کنیم تا چند ماه آینده سند ملی ایرانیان را داشته باشیم.

دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تحول بزرگی در دبیرخانه به وقوع پیوسته و آن اینکه ساختار دبیرخانه قرارگاهی شده است و یک میز ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده که به‌صورت تخصصی این موضوع را دنبال می‌کند.

در ادامه بیگدلی معاون کنسولی ایرانیان خارج از کشور گفت: نیاز است که سند ایرانیان خارج از کشور به سرعت تدوین و عملیاتی شود. دبیرخانه شورای عالی ایرانیان آئین‌نامه و منشوری درباره ایرانیان خارج از کشور دارد که بر اساس آن عمل می‌کند با این حال نیاز است که سندی جامع درباره ایرانیان خارج از کشور تدوین شود.

وی افزود: اگر سند در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و ادامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد منجر به تقویت ابعاد موضوع می‌شود.

عامری نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند ایرانیان خارج از کشور نیز در این ‌مراسم گفت: سند مهندسی فرهنگی یک میثاق ملی است، یکی از راهبردهای این سند مربوط به ایرانیان خارج از کشور است که نیاز به سند مکمل دارد، به‌همین دلیل نیاز است که سند ایرانیان خارج از کشور از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شود و خواستار شد که این سند با مشارکت حداکثری دستگاه‌های ذی‌نفع نوشته شود.