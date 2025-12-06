هویت سازی راه مقابله با دیوسازی علیه ایران؛ دوری از کارهای تبلیغاتی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کمیته برگزاری اجرایی سازی سند راهبردی امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور با حضور محمدمهدی حجت الاسلام ایمانی پور، حسین دیوسالار معاون علمی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات، محمدرضا نوروزپور، معاون رسانه‌ای وزارت ارشاد و نمایندگانی از سازمان‌ها و نهادهای دیگر در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

تقویت هویت دیاسپورا با دو بال اسلامیت و ایرانیت

نوروزپور نیز بیان کرد: برداشت من از برنامه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که با هدف هم‌افزایی و گسترش ارائه خدمات فرهنگی و هنری شکل گرفته، این است که فراتر از یک نگاه کلان، تمرکز اصلی آن بر اجرایی شدن واقعی و ملموس است؛ اجرایی شدنی که بتواند فضای امنیتی‌سازی‌شده علیه ایران را خنثی کند و آثار آن را کاهش دهد. از سوی دیگر، برای نخستین‌بار شاهد آن هستیم که در این برنامه، هویت ملی و ایرانی‌بودن به اندازه ارزش حقیقی‌اش مورد توجه قرار گرفته و در مرکز تحلیل قرار دارد. اگر حتی بخشی از این اهداف تحقق یابد، دستاوردی بزرگ خواهد بود.



وی افزود: اما باید ببینیم در چه شرایطی قرار گرفته‌ایم و اجرای چنین برنامه‌ای چه دشواری‌هایی پیش رو دارد. واقعیت این است که امروز در شرایطی زندگی می‌کنیم که تصویر زیبای ایران در سطح جهانی به‌شدت مخدوش شده است. تصویری نامناسب و غیرواقعی از کشور ما در سطح بین‌المللی گردش داده می‌شود؛ تصویری که نه‌تنها با واقعیت فاصله دارد، بلکه موجب ناراحتی بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز شده است. بازسازی این تصویر، کاری است لازم، مقدس و نیکو؛ چرا که اهمیت تصویر در عصر حاضر، غیرقابل انکار است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.



نوروزپور تصریح کرد: فضایی که امپراتوری رسانه‌ای غرب از ایران ساخته، خود میدان جهادی است که باید در برابر آن ایستاد. این موضوع در برنامه اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته و روشن است که مقابله با این جریان، کاری آسان نیست و بدون بهره‌گیری از شیوه‌های به‌روز، خلاقانه و غیرمستقیم به نتیجه نمی‌رسد. نخستین گام در این مسیر، فاصله گرفتن از کارهای تبلیغاتیِ صرف و سطحی است؛ رویکردی که سال‌ها تجربه نشان داده اثربخشی محدودی دارد.



وی در اضافه بیان داشت: در این میان، باید به هویت ایرانی به‌عنوان سیمرغی با دو بال اسلامیت و ایرانیت توجه کرد. آنان که خواستند اسلامیت را حذف کنند، شکست خوردند؛ و آنان که خواستند ایرانیت را کنار بگذارند نیز به نتیجه نرسیدند. واقعیت این است که هیچ‌یک بدون دیگری معنا ندارد. هرچه این «سیمرغ دو بال» را در مسیر پرواز تمدنی ایران یاری کنیم، اوج بیشتری خواهد گرفت و هویت ملی ما استوارتر خواهد شد.



نوروز پور با تاکید بر توازن در دو بعد اسلامیت و ایرانیت گفت: ضروری است این مفهوم را به‌صورت دقیق و سنجیده به ایرانیان خارج از کشور منتقل کنیم. هنگامی که از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اسلامی آن‌ها بهره گرفته شود و میان این دو بُعد توازن صحیحی برقرار گردد، آثار واقعی آن آشکار خواهد شد و هویت ایرانی تقویت می‌شود.



وی بیان کرد: نباید فراموش کنیم که دشمنان ایران، سال‌هاست علاوه بر تصویرسازی منفی و «دیوسازی»، بر امنیتی‌سازیِ شدید نیز تمرکز کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هر ارتباط با ایران یا هر همکاری با مسئولان داخلی، برای ایرانیان خارج از کشور با پیامدهای تهدیدآمیز همراه جلوه داده می‌شود. این روند، کار سازمان‌های داخلی را دشوارتر کرده و موجب تردید و نگرانی بسیاری از ایرانیان شده است.



معاون وزیر ارشاد همچنین اشاره کرد: وظیفه ما این است که با رویکردی هوشمندانه، آن‌ها را به مشارکت در برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی ترغیب کنیم. ترغیب اعتماد، ترغیب مشارکت و ترغیب بازگشت به خویشتن فرهنگی، خود یک هنر ملی است؛ هنری که اگر درست به‌کار گرفته شود، می‌تواند روند سال‌های گذشته را تغییر دهد.

پس از جنگ ۱۲ روزه، جایگاه ایرانیان خارج از کشور روشن‌تر شد

دیوسالار نیز با اشاره به موضوع ایرانیان خارج از کشور و جایگاه آن‌ها بیان کرد: دوره‌های پر فراز و نشیبی نسبت به ایرانیان خارج از کشور از بعد از انقلاب شاهد بودیم؛ از نگاه سیاسی-امنیتی تا انتقال به نگاه اقتصادی، و این‌که باید برگردند و در ایران خدمت کنند یا سفیران فرهنگی ما در خارج از کشور باشند و از ظرفیت آن‌ها در خارج بهره ببریم. تا امروز که جایگاه ایرانیان، پس از جنگ ۱۲ روزه و در راستای حفظ هویت‌شان، بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است.

وی افزود: این سند زمانی شروع شد که مأموریت از دفتر سیاست‌گذاری دفتر رهبر انقلاب به سازمان سپرده شد تا بخش‌های دیگر آن نگارش شود. سپس با اهتمام سازمان فرهنگ و ارتباطات، متن سند آماده‌سازی شد و پس از جلسات مختلف، اصلاحات گوناگونی در آن اعمال گردید و در نهایت تصویب و ابلاغ شد.

دیوسالار با تأکید بر لزوم اجرایی‌سازی مفاد و بندهای این سند با همکاری دستگاه‌های مربوطه، تصریح کرد: امروز شاهدیم که مجموعه‌ای از قوانین بالادستی در اختیار داریم که ارائه خدمات منسجم‌تر و دقیق‌تر و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور در ارتباط با ایران را تسهیل می‌کند و در سند نیز قید شده است. امیدواریم حرکت جمعی بهتری را شاهد باشیم. امروز بر همگان آشکار است که ظرفیت ایرانیان خارج از کشور چه‌قدر قابل استفاده است. در سند نیز دستگاه‌ها و شرح وظایف هر یک به‌وضوح مشخص شده‌اند.

در پایان مراسم نیز از روایتگری ایرانیان خارج از کشور رونمایی شد.