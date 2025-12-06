تداوم طرح «کالابرگ یسنا» برای حمایت از مادران باردار و شیرده

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح اهداف، سازوکار و چشم‌انداز این طرح، به پرسش‌های مجری برنامه درباره تأثیر آن بر سلامت و معیشت خانواده‌ها پاسخ داد.

وی با اشاره به مبانی قانونی اجرای این طرح گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون جوانی جمعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها و در تعامل با وزارت بهداشت، از مادران باردار و دارای فرزند زیر پنج سال حمایت کند. در همین چارچوب، طرح «کالابرگ یسنا» با تمرکز بر مادران باردار و مادران دارای فرزندان شیرخوار تا پایان دوسالگی طراحی شده است تا از طریق تأمین بسته‌های غذایی و بهداشتی رایگان، امنیت غذایی و سلامت جامعه مادر و کودک تقویت شود.

قیومی تصریح کرد: بهترین زمان رشد مغزی و جسمی کودک از دوران بارداری تا پایان پنج‌سالگی است، اما به دلیل محدودیت منابع بودجه‌ای، تمرکز حمایت‌ها بر هزار روز اول زندگی یعنی از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی فرزند تعیین شد.

وی با بیان اینکه این دوره علمی‌ترین بازه زمانی برای رشد کامل مغز کودک است، افزود که دولت با تأمین سبد غذایی و بهداشتی طی این دوران حساس، می‌کوشد پایه‌های توسعه انسانی و جمعیتی کشور را مستحکم‌تر کند.

مدیرکل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه با اشاره به ترکیب اقلام موجود در سبد غذایی مادران گفت: در این بسته حمایتی، شانزده قلم کالا از گروه‌های مختلف مانند لبنیات، حبوبات، پروتئین‌ها، غلات، مغزی‌جات، میوه و سبزیجات پیش‌بینی شده است. به گفته وی، این اقلام با همکاری وزارت بهداشت انتخاب شده‌اند تا از افزودنی‌های ناسالم مانند قند و شکر صنعتی خالی باشند. علاوه بر این، به دلیل دغدغه‌های مادران، کالاهایی نظیر پوشک کودک نیز در فهرست اقلام قابل‌خرید با کالابرگ یسنا گنجانده شده است.

وی در رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: این طرح اگرچه نمی‌تواند تمام هزینه‌های سفره خانوار را پوشش دهد، اما بخش مهمی از نیازهای اساسی مادران و کودکان را تأمین می‌کند و باهدف کاهش شکاف فقر تغذیه‌ای طراحی شده است.

به گفته این مقام مسئول، طرحی مکمل با عنوان رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال نیز در دستور کار قرار دارد که با اعتبارات بیشتر، سبد غذایی بزرگ‌تری را شامل می‌شود و قرار است برای خانواده‌های مشمول، اعتبار آن در روزهای آینده شارژ شود. این اقدام مکمل، گامی در جهت حذف کامل سوءتغذیه و بهبود وضعیت رشد کودک در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور است.

در ادامه این برنامه، قیومی با اشاره به نحوه شناسایی مادران مشمول طرح گفت: اطلاعات مادران باردار از طریق قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی شهری و روستایی گردآوری و به وزارت تعاون ارائه می‌شود. سپس این داده‌ها با اطلاعات ثبت‌احوال و سامانه‌های رفاه ایرانیان تطبیق داده می‌شود تا وضعیت دهک درآمدی هر خانوار مشخص گردد.

وی افزود: کد ملی مادر به کد ملی سرپرست خانوار متصل و اعتبار الکترونیکی کالابرگ بر اساس دهک درآمدی خانوار شارژ می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اجرای مرحله‌ای طرح گفت: در حال حاضر تمرکز بر دهک‌های یک تا سه درآمدی است، اما با تأمین اعتبار جدید، قرار است دهک‌های چهار و پنج نیز در هفته‌های آتی تحت پوشش قرار گیرند.

وی افزود: باوجود محدودیت بودجه‌ای، وزارت رفاه به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش است تا منابع بیشتری جذب کرده و سبد غذایی را گسترده‌تر و مغذی‌تر کند.

قیومی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره همپوشانی این طرح با پروژه جدید دولت با عنوان «کارت امید مادر» گفت: طرح یسنا همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که پوشش کامل میان دو طرح برقرار شود. کارت امید مادر قرار است از ابتدای سال آینده برای همه مادران دارای فرزند متولدشده پس از یکم فروردین ۱۴۰۵ صادر شود و به‌نوعی حساب مستقل مادران را فعال کند، درحالی‌که طرح یسنا هم‌اکنون شامل مادران باردار نیز می‌شود.

وی در توضیح نحوه بهره‌مندی مادران از طرح یادآور شد: مبالغ واریزی اعتباری یک‌ماهه دارند و درصورتی‌که مادر در این بازه زمانی از اعتبار استفاده کند، در نوبت شارژ بعدی نیز دوباره اعتبار دریافت خواهد کرد، اما اگر از اعتبار خود استفاده نکند، شارژ مجدد نخواهد شد. ازاین‌رو، توصیه می‌کنیم مادران عزیز این فرصت را از دست ندهند و خرید خود را انجام دهند.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که در شرایط اقتصادی فعلی، ضمن صیانت از کرامت مادران و کودکان، بخش مهمی از فشارهای معیشتی بر خانواده‌های دهک‌های پایین را کاهش دهیم. امیدواریم بتوانیم با استمرار طرح یسنا و پیوست آن به کارت امید مادر، گام مؤثری در جهت سلامت جمعیت و آینده‌ای امیدوارانه برای نسل‌های بعدی برداریم.