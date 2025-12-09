  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

ادعای پرداخت حق‌بیمه تامین اجتماعی طلاب توسط دولت صحت ندارد

ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر پرداخت حق‌بیمه حدود ۹۴ هزار نفر از روحانیون و طلاب توسط دولت صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، ویدئویی از سخنرانی سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در فضای مجازی منتشر شده که مدعی‌است روحانیونی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، جزو گروه‌های حمایتی محسوب می‌شوند و دولت حق‌بیمه آنان را از منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷، بنا به درخواست مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیئت مدیره وقت سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که اختیار داده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند برخی گروه‌های خاص را تحت پوشش مقررات بیمه‌ای خود قرار دهد، تصمیم به تحت پوشش قراردادن روحانیون و طلاب گرفت.

دستورالعمل اجرایی این تصمیم در سال ۱۳۸۷ طی بخشنامه ۶۳۸ فنی به کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد و از آن زمان تاکنون در حال اجراست.

اما نکته قابل توجه، شرایط بیمه‌پردازی روحانیون و طلاب است:

نرخ حق‌بیمه ۲۷ درصد (دستمزد مبنا حق‌بیمه معادل ۲.۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار) است و متولی پرداخت حق‌بیمه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه است که می‌بایست ماهانه لیست افراد مشمول را به شعبه اختصاصی تأمین اجتماعی ارائه و حق‌بیمه آنان را پرداخت کند.

نکته قابل توجه اینکه این گروه از بیمه بیکاری محروم هستند و حق‌بیمه بیکاری برای آنان لحاظ نمی‌شود و ذکر عنوان بیمه توافقی نباید موجب سوءبرداشت شود؛ از منظر سازمان تأمین اجتماعی، این افراد تحت عنوان بیمه‌شدگان توافقی شناخته می‌شوند؛ که متفاوت از بیمه گروه‌های حمایتی است. در برخی گروه‌های حمایتی،  دولت بخشی از حق‌بیمه آنان را تقبل می‌کند اما روحانیون تحت پوشش تأمین اجتماعی مشمول کمک دولت نیستند و به عبارت دیگر موظف به پرداخت کامل حق‌بیمه هستند.

بنابراین ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر پرداخت حق‌بیمه حدود ۹۴ هزار نفر از روحانیون و طلاب توسط دولت، نادرست و کاملاً اشتباه است.

کد خبر 6683129
مینا یاری

برچسب‌ها

    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      17 12
      پاسخ
      فرقی نمی‌کند ، طلبه باشد یا دانشجو . هر فردی که در چهارچوب سازمان‌های آموزشی کشور و طبق قوانین ، کسب علم می‌کند ، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد ، حالا چه طلبه باشد و چه دانشجو ، چه در حوزه باشد و چه در دانشگاه ، دولت باید همه را به یک چشم نگاه کند و بین طلبه و دانشجو تبعیض قائل نشود .
    • ‌امیرحسین IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      19 18
      پاسخ
      دوست محترم نگارنده مگر در بودجه کشور ردیف بودجه ای برای حوزه علمیه وجود ندارد که بسیار هم زیاد است خوب پول بیمه ازمحل آن ردیف داده می شود پس به نوعی دولت پرداخت می کند کار نمی کنند که بگوییم حقوق می‌گیرند مانند کارمندها
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      14 2
      پاسخ
      اگر منظور بیمه تأمین اجتماعی در دوره دانشجویی هست ، نخیر باید خود فرد پرداخت کنه
    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      8 4
      پاسخ
      بالاخره تامین اجتماعی پرداخت میکند حالا هر قدر باشد چون هنوز قانون لغو نشده
    • حسن IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      11 3
      پاسخ
      حق بیمه کجا میدن تا من هم برم چون سرم کلاه نره یک طلبه
    • راستگو IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      13 0
      پاسخ
      بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه هم توسط کی پرداخت میشه؟
    • خسروابادی IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اگر تامین اجتماعی این کار بکند هیچ بیمه پرداز وباز نشسته ای راضی به این کار نمی باشد.در پیشگاه قیامت باید جواب دهد
    • دکتر IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      4 2
      پاسخ
      طلاب حق بیمه پرداخت میکنن اما اگه بعد از بیست سال پرداخت حق بیمه جذب یک نهاد دیگر شوند سابقه پرداخت بیمه شون حذف میشه
    • م سعید IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      10 2
      پاسخ
      بالاخره طلبه ها هم باید بیمه باشند اما باید مثل کارگران وکارمندان کار مفیدی هم انجام دهند
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      10 0
      پاسخ
      تامین اجتماعی میگه پول ندارم حقوقه بازنشسته ها را بدم بعد میاد برا ی گروهی حق بیمه پرداخت میکنه. از کجا آورده؟
    • م IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 1
      پاسخ
      چی بگم .... ما خودمون طلبه ایم هشتمون گرو هفتمون بعد هر روز یک چیز عجیب غریب می‌شنویم.🙄
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      وقتی صدها موسسه و نهاد و مجموعه از دولت دارن بودجه میگیرن چرا باید ملت مالیات بدن تا خرج اینا بشه.....من کارگر اصلأ راضی نیستم
    • GB ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خب طبق همین گزارش خبرنگار شما که خبر صحت داره و دولت حق بیمه طلاب رو داره واسشون پرداخت میکنه. منتها در ردیف بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه. حالا اینکه چه چیزی رو میگین صحت نداره و چنین و چنان نیست، نمیدونم ! جالبه که طبق گزارش شما حق بیمه هم بر مبنای دوبرابر حداقل حقوق قانون کار رد میشه واسشون. ینی به اندازه دو کارگر در دوران بازنشستگی حقوق و مزایا خواهند داشت !
    • محمد رضوانی IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      طلبه پایه ۹ و سطح دو حوزه هستم باورتون میشه حتی یکبار بیمه تامین اجتماعی نشدم!
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 1
      پاسخ
      همه مردم ایران حق دارند بیمه باشندطلاب عزیزم فرزندان این خاک هستندو امکانات رفاهی دولت برایشان درنظر بگیرد بالاخره خانواده دارند تحت فشار اقتصادی هستند

