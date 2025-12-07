به گزارش خبرنگار مهر، محمد چکشیان معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری با اصحاب رسانه، برنامهها و اقدامات این معاونت با موضوع برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور را تشریح و تبیین کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسهای که با محوریت ترویج ورزش و سلامت در جامعه برگزار شد، با تبریک روز مادر و گرامیداشت هفته زن، از همراهی و تلاش تمامی فعالان حوزه ورزش کارگری و اجتماعی قدردانی کرد.
چکشیان با بیان اینکه هفته زن فرصت مناسبی برای پرداختن به «الگوی سوم زن» در اندیشه انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، الگویی نو از زن مسلمان ارائه کرد که در آن نقش تربیتی، مادرانه و تاریخساز زنان در کنار نقش اجتماعی آنان قرار میگیرد. هر تحولی در تاریخ، پشتوانهای از تربیت مادرانه و نگاه زنانه داشته و این دو نقش در اندیشه انقلاب اسلامی، همزمان و مکمل یکدیگر دیده شدهاند.
وی افزود: پیش از انقلاب، کمتر از ۲۵ درصد دانشجویان کشور را زنان تشکیل میدادند؛ اما امروز بیش از ۵۲ درصد دانشجویان دختر هستند. همچنین سهم زنان در هیئت علمی دانشگاهها از حدود ۱۴ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و این حضور رو به رشد ادامه دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقشآفرینی گسترده زنان در ورزش کشور گفت: پیش از انقلاب تنها ۷ تا ۸ رشته ورزشی ویژه بانوان فعال بود، اما امروز بیش از ۴۰ رشته ورزشی با مشارکت زنان اداره میشود و بخش قابل توجهی از افتخارات بینالمللی ایران توسط بانوان به دست میآید. در کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در المپیک ۲۰۲۴، ۴۰ نفر ورزشکار حضور داشتند که حدود ۳۰ درصد آنان زنان بودند.
چکشیان رشد تعداد داوران زن در مسابقات ملی و بینالمللی را از دیگر شاخصهای تقویت نقش اجتماعی زنان دانست و تصریح کرد: این دستاوردها نتیجه نگاهی است که انقلاب اسلامی نسبت به زن مسلمان معرفی کرد؛ نگاهی که در آن نقش اجتماعی و نقش تربیتی زنان در کنار هم دیده میشود و این موضوع باید در این ایام بیش از پیش تبیین شود.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی زنان بزرگ در فرهنگ اسلامی اظهار داشت: همانگونه که بارها گفتهام، نقش غیرمستقیم و تربیتی حضرت زهرا (س) و نقش اجتماعی حضرت زینب (س) در تاریخ اسلام، نقشی بیبدیل است. حذف حضور آنان، به معنای حذف بخش مهمی از تاریخ است. این نگاه اصیل اسلامی در گذر زمان کمرنگ شده بود و انقلاب اسلامی آن را دوباره احیا کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به پیشرفت ورزش کارگری بانوان گفت: امروز مسابقات قهرمانی کشور، جام آزاد، و رقابتهای شرکتها برای بانوان برگزار میشود و برای نخستین بار دو لیگ اختصاصی زنان در ورزش کارگری شکل گرفته است. حضور سازمانیافته و حرفهای بانوان در جامعه کارگر روزبهروز در حال گسترش است و این روند نویدبخش آیندهای پررونق در ورزش بانوان خواهد بود.
محمد چکشیان در ادامه توضیحات خود درباره روند برگزاری المپیاد ورزش کارگری بانوان، با اشاره به اینکه تاکنون هفت دوره از این رویداد برگزار شده و امسال هشتمین دوره آن اجرا شده است، گفت: هدف اصلی از این المپیاد، ترویج ورزش بانوان در جامعه کار و تلاش است. امسال پس از بررسی و آسیبشناسی هفت دوره گذشته، به این نتیجه رسیدیم که باید تمرکز خود را بیش از یک رویداد قهرمانی، بر یک رویداد ترویجی و فرهنگساز در حوزه ورزش بانوان بگذاریم.
وی افزود: وقتی از ورزش کارگری صحبت میکنیم، درباره یک نقش مستقیم سخن میگوئیم؛ اما در ورزش بانوان با دو نقش مواجهیم: نخست نقش سلامت، نشاط و توانمندسازی فردی زن که مستقیماً در جامعه کار و تولید اثرگذار است؛ و دوم نقش تربیتی و اجتماعی او که بر آینده نسل کشور اثر عمیق دارد. بنابراین سرمایهگذاری در ورزش بانوان، علاوه بر سلامت نیروی کار، ارزش مضاعفی در تقویت بنیان خانواده و تربیت نسل آینده دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون تأکید کرد: سرمایهگذاری در ورزش کارگری، سرمایهگذاری در منابع انسانی است. این موضوع برای بانوان از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا همزمان نقش اجتماعی و نقش تربیتی آنان را تقویت میکند.
چکشیان با اشاره به جلسات متعدد برای بازنگری در ساختار المپیاد هشتم، اظهار داشت: با همکاری دوستان رسانه، تلاش کردیم ماهیت فرهنگساز المپیاد را تقویت کنیم. همچنین تصمیم گرفتیم رویدادهای ورزشی درون کارخانهها و شرکتها محور فعالیت قرار گیرد. در این راستا یک پویش طراحی کردیم تا کارخانجات یک کلیپ سهدقیقهای از مسابقات ورزشی بانوانِ شاغل خود تهیه و در المپیاد ارائه کنند.
وی هدف این اقدام را «گسترش مشارکت و فرهنگسازی فراگیر» عنوان کرد و افزود: به جای اینکه تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر در المپیاد شرکت کنند، میخواستیم هزاران نفر از بانوان کارگر در سراسر کشور بخشی از این پویش باشند. همچنین مقرر شد تیمهایی که از استانها به المپیاد اعزام میشوند، از بین شرکتهایی انتخاب شوند که در این فرایند مشارکت داشتهاند. این کار فرصت عادلانهای برای حضور همه فراهم میکند.
چکشیان با اشاره به اقدامات سال جاری گفت: در هفته کارگر و با حضور رئیسجمهور در آغاز این هفته، مسابقه فوتسال میان تیم کارگری و تیم قهرمانان دهه ۶۰ برگزار شد که این حضور و توجه، جریان ورزش کارگری را برجستهتر کرد. امیدواریم این روند موجب تقویت روزافزون ورزش کارگری، بهویژه ورزش بانوان، در کشور شود.
شناسایی استعدادهای ورزشی بانوان کارگر
طاهره شریفی، دبیر اجرایی المپیاد ورزش بانوان کارگر، در تشریح جزئیات هشتمین دوره این رویداد گفت: هدف اصلی از برگزاری المپیاد، شناسایی استعدادهای ورزشی بانوان کارگر در کارخانهها و محیطهای کاری است که پیش از این کمتر دیده شدهاند. این المپیاد فرصت میدهد تا بانوان ورزشکار، همزمان با فعالیت شغلی خود، در عرصه ورزش حضور یابند و توانمندیهایشان شناخته شود.
شریفی با اشاره به اهمیت کشف استعدادهای ناشناخته گفت: در سیستم ورزش کشور، همواره قهرمانان شناختهشده و مطرح حضور دارند و سالانه موفقیتهای زیادی کسب میکنند، اما بسیاری از بانوان شاغل در محیطهای صنعتی و کارگری، به دلیل محدودیتهای مکانی یا شرایط کاری، امکان فعالیت ورزشی نداشتهاند. المپیاد ورزش بانوان کارگر این امکان را فراهم میکند که این افراد هم به صحنه ورزش ملی معرفی شوند.
وی جزئیات ساختار هشتمین المپیاد را تشریح کرد: این دوره از المپیاد دو مرحله داشت. مرحله اول، مرحله استانی بود که از ۲۸ آبان تا ۱۸ آذر برگزار شد. در این مرحله، شرکتکنندگان در قالب جشنوارهای، کلیپی سه دقیقهای از فعالیتهای ورزشی خود آماده کرده و به هیئتهای ورزشی ارسال کردند. این کلیپها به شناسایی ورزشکاران برتر کمک کرد.
دبیر اجرایی المپیاد افزود: مرحله دوم، انتخاب ورزشکاران برتر از میان کلیپهای ارسالشده بود تا در المپیاد کشوری حضور یابند. رشتههای ورزشی در این المپیاد شامل ورزشهای دو نفره، بسکتبال سه نفره، شنا، تیراندازی و برخی ورزشهای سرگرمی مانند لیوان چینی و داژبال است. در رشتههای دو نفره، یک نفر زیر ۳۵ سال و نفر دیگر ۳۶ سال به بالا شرکت میکند. برای بسکتبال سه نفره نیز سه ورزشکار و یک مربی انتخاب شدند، و در رشته تیراندازی، ورزشکاران با آمادگی جسمانی و نفرات ذخیره حضور دارند.
شریفی با تأکید بر استقبال گسترده ورزشکاران گفت: سیستم برگزاری المپیاد با یک پویش ملی همراه شده و تماسها و پیامهای دریافتی نشان میدهد که استقبال زیادی از این رویداد صورت گرفته است. هشتمین المپیاد ورزش بانوان کارگر، نقطه عطفی در شناسایی و معرفی بانوان ورزشکار در محیطهای کاری بود و حضور شرکتکنندگان باعث افتخار ماست. امیدواریم در آینده بتوانیم فرصتهای بیشتری برای حضور و رشد این بانوان در عرصههای ورزشی فراهم کنیم.
طاهره شریفی، دبیر اجرایی المپیاد ورزش بانوان کارگر، در پایان صحبتهای خود ضمن تقدیر از تلاشها و همراهی تمامی دستاندرکاران گفت: برگزاری المپیاد هشتم بانوان کارگر قرار بود به مناسبت روز مادر و هفته زن انجام شود، اما به دلیل آلودگی هوا و ملاحظات ایمنی، این برنامه با اندکی تأخیر مواجه شد. انشاءالله زمان دقیق برگزاری مرحله کشوری و مکان آن در نیمه دوم سال اعلام خواهد شد.
