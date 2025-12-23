نقش کلیدی سازمان ثبت احوال در تحقق دولت هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دنیای امروز که فناوری در همه عرصههای زندگی جریان دارد و دولت به سمت هوشمند سازی و ارائه خدمات سریع و آسان به مردم است، سازمان ثبتاحوال کشور به عنوان یک دستگاه زیرساختی، همانند یک موتور محرک عمل کرده و پشتوانه بسیاری از خدمات هوشمند کشور است و دادههای این سازمان اگر چه به چشم نمیآیند، اما در حقیقت ستون فقرات نظام احراز هویت الکترونیک محسوب میشوند.
این سازمان با ارائه خدماتی چون پاسخگویی به استعلامهای هویتی، صدور اسناد الکترونیک و احراز هویت در فضای مجازی، بستر لازم برای ارائه خدمات هوشمند و سریع و جلوگیری از سو استفادههای احتمالی از دادههای هویتی را فراهم ساخته است، از افتتاح حساب بانکی و دریافت یارانه گرفته تا ثبت نام دانشآموزان در مدارس و احراز هویت و شرکت در انتخابات و بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی همه وابسته به دادههای دقیق و به روز سازمان ثبتاحوال کشور هستند.
اقدامات فناورانه سازمان ثبتاحوال کشور در تولید سامانههای نوین و ارائه خدمات الکترونیک، نه تنها خدمات این سازمان را هوشمند کرده است، بلکه موجب شده تا سایر دستگاهها نیز به سمت نوآوری و تغییر سیستمی سوق داده شوند و با این تحول، زنجیرهای از نوآوری در خدمات دستگاههای اجرایی ایجاد شده و بستر توسعه دولت هوشمند را فراهم آورده است.
این سازمان علاوه بر ثبت وقایع حیاتی و صدور شناسنامه و مدارک هویتی، با ایجاد سامانههای آماری نوین همانند مرکز رصد جمعیت کشور، با ارائه آمارهای دقیق جمعیتی به مدیران کشور، امکان تصمیمگیری در سطح کلان را فراهم ساخته و تحول بزرگی در این خصوص ایجاد نموده است.
سازمان ثبتاحوال کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تکمیل پایگاههای اطلاعاتی و ارتقای زیرساختهای الکترونیک خود، به یکی از نهادهای کلیدی و پیشرو در مسیر دولت هوشمند تبدیل شده و نقش بنیادی در حرکت کشور به سوی خدمات یکپارچه و شفاف ایفا میکند.
