بیشترین بارندگی هرمزگان در پارسیان و جزیره سیری ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد اظهار کرد: سامانه بارشی از ۲۴ ساعت گذشته در استان هرمزگان فعال شده که در این در این مدت جزیره کیش ۲.۴ دهم میلی‌متر، قشم فرودگاهی یک دهم میلی‌متر و بندرعباس کمتر از یک دهم میلی‌متر باران باریده است.

حمزه‌نژاد افزود: با ورود سامانه بارشی در شبانه روز گذشته به‌طور میانگین یک و نیم میلی‌متر باران در هرمزگان باریده است.

وی گفت: در مجموع از مهرماه امسال تاکنون در مجموع یک و نیم میلی‌متر باران در هرمزگان باریده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان یادآور شد: در سال زراعی پارسال، سه و هفت دهم میلی‌متر باران در هرمزگان بارید.

حمزه‌نژاد ادامه داد: آسمان هرمزگان امروز کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وزش باد و در برخی نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی ابراز کرد: فردا یکشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی در استان هرمزگان حاکم است و بعدازظهر دوشنبه از غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود